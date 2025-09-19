Міжнародний бізнес інвестує $100 мільйонів в український defense tech

У Львові пройшов саміт Defense Tech Valley 2025, за підсумками якого українським оборонним компанія вдалося залучити $100 млн інвестицій у розвиток.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«16-17 вересня у Львові Brave1 та Міністерство цифрової трансформації України провели Defense Tech Valley 2025, який відвідали понад 5000 людей з 50+ країн світу. У межах заходу чотири компанії з Європи та США оголосили про плани інвестувати в український defense tech понад 100 млн доларів», - йдеться в повідомленні.

Так, компанія NUNC Capital з Нідерландів планує 20 млн євро інвестицій у створення та масштабування перспективних оборонних компаній в Україні. Компанія зосереджена на сферах новітніх оборонних технологій НАТО, які можуть забезпечити негайний результат, зокрема на новітніх матеріалах, засобах РЕБ та "розумному" виробництві.

Німецько-люксембурзький венчурний фонд Verne Capital, що спеціалізується на європейських оборонних, безпекових та кібербезпекових компаніях, оголосив про свій намір інвестувати до 25 млн євро в українські оборонні інновації.

Шведський фонд Varangians вже закрив першу угоду, деталі якої будуть розкриті незабаром.

Компанія Oedipus Inc. оголосила про своє створення як першого в Європі фонду з постійним капіталом, що зосереджений виключно на оборонних технологіях. Очікується, що незабаром команда оголосить про амбітні плани співпраці в українській оборонній сфері.

За словами першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, з 2024 року завдяки роботі Brave1 українські оборонні компанії вже залучили $90 млн інвестицій, а середній чек зріс з $300 тис. до $1 млн.

Оборонний кластер Brave1, як найбільший ангельський інвестор в українських defense tech, також продовжить підтримувати українські компанії та розвивати екосистему оборонних інновацій.