Міжнародний бізнес інвестує $100 мільйонів в український defense tech
17:19 19.09.2025
У Львові пройшов саміт Defense Tech Valley 2025, за підсумками якого українським оборонним компанія вдалося залучити $100 млн інвестицій у розвиток.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.
«16-17 вересня у Львові Brave1 та Міністерство цифрової трансформації України провели Defense Tech Valley 2025, який відвідали понад 5000 людей з 50+ країн світу. У межах заходу чотири компанії з Європи та США оголосили про плани інвестувати в український defense tech понад 100 млн доларів», - йдеться в повідомленні.
Так, компанія NUNC Capital з Нідерландів планує 20 млн євро інвестицій у створення та масштабування перспективних оборонних компаній в Україні. Компанія зосереджена на сферах новітніх оборонних технологій НАТО, які можуть забезпечити негайний результат, зокрема на новітніх матеріалах, засобах РЕБ та "розумному" виробництві.
Німецько-люксембурзький венчурний фонд Verne Capital, що спеціалізується на європейських оборонних, безпекових та кібербезпекових компаніях, оголосив про свій намір інвестувати до 25 млн євро в українські оборонні інновації.
Шведський фонд Varangians вже закрив першу угоду, деталі якої будуть розкриті незабаром.
Компанія Oedipus Inc. оголосила про своє створення як першого в Європі фонду з постійним капіталом, що зосереджений виключно на оборонних технологіях. Очікується, що незабаром команда оголосить про амбітні плани співпраці в українській оборонній сфері.
За словами першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, з 2024 року завдяки роботі Brave1 українські оборонні компанії вже залучили $90 млн інвестицій, а середній чек зріс з $300 тис. до $1 млн.
Оборонний кластер Brave1, як найбільший ангельський інвестор в українських defense tech, також продовжить підтримувати українські компанії та розвивати екосистему оборонних інновацій.
