НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міжнародний бізнес інвестує $100 мільйонів в український defense tech

Міжнародний бізнес інвестує $100 мільйонів в український defense tech

 

У Львові пройшов саміт Defense Tech Valley 2025, за підсумками якого українським оборонним компанія вдалося залучити $100 млн інвестицій у розвиток.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«16-17 вересня у Львові Brave1 та Міністерство цифрової трансформації України провели Defense Tech Valley 2025, який відвідали понад 5000 людей з 50+ країн світу. У межах заходу чотири компанії з Європи та США оголосили про плани інвестувати в український defense tech понад 100 млн доларів», - йдеться в повідомленні.

Так, компанія NUNC Capital з Нідерландів планує 20 млн євро інвестицій у створення та масштабування перспективних оборонних компаній в Україні. Компанія зосереджена на сферах новітніх оборонних технологій НАТО, які можуть забезпечити негайний результат, зокрема на новітніх матеріалах, засобах РЕБ та "розумному" виробництві.

Міжнародний бізнес інвестує $100 мільйонів в український defense tech

 

Німецько-люксембурзький венчурний фонд Verne Capital, що спеціалізується на європейських оборонних, безпекових та кібербезпекових компаніях, оголосив про свій намір інвестувати до 25 млн євро в українські оборонні інновації.

Шведський фонд Varangians вже закрив першу угоду, деталі якої будуть розкриті незабаром.

Компанія Oedipus Inc. оголосила про своє створення як першого в Європі фонду з постійним капіталом, що зосереджений виключно на оборонних технологіях. Очікується, що незабаром команда оголосить про амбітні плани співпраці в українській оборонній сфері.

Міжнародний бізнес інвестує $100 мільйонів в український defense tech

 

За словами першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, з 2024 року завдяки роботі Brave1 українські оборонні компанії вже залучили $90 млн інвестицій, а середній чек зріс з $300 тис. до $1 млн.

Оборонний кластер Brave1, як найбільший ангельський інвестор в українських defense tech, також продовжить підтримувати українські компанії та розвивати екосистему оборонних інновацій.
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2502
  0,0014
 0,00
EUR
 1
 48,4215
  0,3635
 0,75

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,30 0,73 41,4000  0,29 0,71
EUR 48,6600  0,31 0,64 48,6900  0,30 0,62

