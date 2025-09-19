Україна верифікувала запаси стратегічних копалин, що не розробляються

Державна служба геології та надр у п'ятницю, 19 вересня, оприлюднила звіт про верифікацію запасів стратегічних і критичних корисних копалин. Про це повідомляється на її сайті.

У документі подано характеристику ресурсної бази незаліцензованих родовищ і ділянок надр із покладами алюмінію, бариту, ванадію, германію, графіту, заліза, золота, калійних і магнієвих солей, літію, марганцю, нікелю, руд рідкісних і рідкісноземельних металів, срібла, стронцію, танталу, ніобію, титану та циркону.

Звіт містить детальну інформацію про десятки родовищ, їхні запаси та стан освоєння.

Наприклад, у ньому зазначається, що Україна має значні ресурси германію як супутнього компонента у вугіллі, залізних і поліметалевих рудах. Водночас через застаріле обладнання промисловий видобуток цього металу не здійснюється з 1992 року.

Також Україна володіє вагомими запасами рідкісноземельних елементів (TR₂O₃), але не видобуває їх. Серед відомих родовищ - традиційні, пов'язані з карбонатитами (Новополтавське) і маріуполітами (Октябрське), а також нетрадиційні - цирконієві й рідкісноземельно-цирконієві руди безнефелінових сієнітів (Азовське і Ястребецьке). У Приазов'ї розташоване Петрово-Гнутівське родовище, багате на руди церієвої групи (паризит, кальцит, флюорит). За складом воно порівнюване з найбільшими світовими родовищами - Маунтин-Пас (США) і Байан-Обо (Китай).

На території України розвідані значні запаси титанових руд, що перевищують сумарні запаси цього металу у решти країн світу. Водночас із 28 відомих родовищ розробляються лише 12.

Навіть щодо залізних руд державний баланс враховує 60 родовищ, проте в стадії розробки перебувають лише 25 із них.

Верифікація проведена в межах Плану України (Ukraine Facility) на 2024-2027 роки з метою залучення інвестицій шляхом переоцінки запасів за міжнародними системами класифікації.