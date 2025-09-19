Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

WP: Захід обрав інвестувати мільярди в український ВПК як альтернативу членству в НАТО

 

Замість швидкого вступу України до НАТО західні союзники зосередилися на іншій стратегії, щоб допомогти відбити російську агресію, - інвестують мільярди у розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Про це пише The Washington Post.

Газета зазначає, що якщо стратегія спрацює, це допоможе не тільки стримати агресію РФ, а й забезпечити армії США і Європи найсучаснішими безпілотниками та іншими військовими технологіями.

"Українці є лідерами у світі з погляду технології безпілотників", - сказав спецпредставник адміністрації Дональда Трампа Кіт Келлог минулого тижня на конференції в Києві.

Одним з останніх досягнень українського ВПК є квадрокоптер R-34 компанії FRDM, здатний долати понад 20 км, уникати російських систем радіоелектронної боротьби та скидати до 6 кг керованих боєприпасів.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, зараз український ВПК вже покриває майже 60% потреб армії (на початку повномасштабної війни цей показник сягав лише 10%).

Водночас бюджет України на оборону у 2024 році становив $64 млрд - удвічі менше, ніж у Росії. Тому Україна потребує зовнішніх інвестицій, щоб втримати баланс.

За даними газети, на додаток до приватних інвестицій гарантії безпеки для України можуть будуватися навколо фінансування з боку європейських урядів. Фактично йдеться про те, що Європа платитиме Києву за виробництво зброї, заповнюючи виробничі прогалини за допомогою взаємовигідних спільних підприємств.

"Україна має перевагу в тому, що володіє перевіреними в бою системами, низькими витратами виробництва та налагодженими структурами, здатними швидко збільшувати випуск зброї", - зазначив експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Фаб'єн Хінц.

Європа дедалі серйозніше ставиться до загрози з боку Росії. Після сигналів з Вашингтона, що США не завжди можуть гарантувати безпеку НАТО, країни ЄС шукають нові підходи.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що за належної підтримки Україна стане "сталевим їжаком", якого неможливо буде атакувати.

Данія першою напряму профінансувала українські оборонні компанії. Також уже погоджено спільне виробництво деталей для дронів і ракет у країні - за межами досяжності російських ударів. Велика Британія готує подібні проєкти.

Україна також отримає 1,3 млрд євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії на виробництво артилерії, ударних безпілотників, ракет та протитанкових систем. Німеччина готує окрему угоду.

Директор закупівельної агенції Міноборони АОЗ Арсен Жумаділов зазначив: "Коли вони [ред. - Іноземні компанії] виходять на ринок, вони інвестують у виробництво, а потім їхній уряд оплачує нашу здатність купувати цю продукцію та доставляти її на поле бою. Це найкращий варіант".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2502
  0,0014
 0,00
EUR
 1
 48,4215
  0,3635
 0,75

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,30 0,73 41,4000  0,29 0,71
EUR 48,6600  0,31 0,64 48,6900  0,30 0,62

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес