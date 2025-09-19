Фінансові новини
- |
- 19.09.25
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
WP: Захід обрав інвестувати мільярди в український ВПК як альтернативу членству в НАТО
16:55 19.09.2025 |
Замість швидкого вступу України до НАТО західні союзники зосередилися на іншій стратегії, щоб допомогти відбити російську агресію, - інвестують мільярди у розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Про це пише The Washington Post.
Газета зазначає, що якщо стратегія спрацює, це допоможе не тільки стримати агресію РФ, а й забезпечити армії США і Європи найсучаснішими безпілотниками та іншими військовими технологіями.
"Українці є лідерами у світі з погляду технології безпілотників", - сказав спецпредставник адміністрації Дональда Трампа Кіт Келлог минулого тижня на конференції в Києві.
Одним з останніх досягнень українського ВПК є квадрокоптер R-34 компанії FRDM, здатний долати понад 20 км, уникати російських систем радіоелектронної боротьби та скидати до 6 кг керованих боєприпасів.
За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, зараз український ВПК вже покриває майже 60% потреб армії (на початку повномасштабної війни цей показник сягав лише 10%).
Водночас бюджет України на оборону у 2024 році становив $64 млрд - удвічі менше, ніж у Росії. Тому Україна потребує зовнішніх інвестицій, щоб втримати баланс.
За даними газети, на додаток до приватних інвестицій гарантії безпеки для України можуть будуватися навколо фінансування з боку європейських урядів. Фактично йдеться про те, що Європа платитиме Києву за виробництво зброї, заповнюючи виробничі прогалини за допомогою взаємовигідних спільних підприємств.
"Україна має перевагу в тому, що володіє перевіреними в бою системами, низькими витратами виробництва та налагодженими структурами, здатними швидко збільшувати випуск зброї", - зазначив експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Фаб'єн Хінц.
Європа дедалі серйозніше ставиться до загрози з боку Росії. Після сигналів з Вашингтона, що США не завжди можуть гарантувати безпеку НАТО, країни ЄС шукають нові підходи.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що за належної підтримки Україна стане "сталевим їжаком", якого неможливо буде атакувати.
Данія першою напряму профінансувала українські оборонні компанії. Також уже погоджено спільне виробництво деталей для дронів і ракет у країні - за межами досяжності російських ударів. Велика Британія готує подібні проєкти.
Україна також отримає 1,3 млрд євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії на виробництво артилерії, ударних безпілотників, ракет та протитанкових систем. Німеччина готує окрему угоду.
Директор закупівельної агенції Міноборони АОЗ Арсен Жумаділов зазначив: "Коли вони [ред. - Іноземні компанії] виходять на ринок, вони інвестують у виробництво, а потім їхній уряд оплачує нашу здатність купувати цю продукцію та доставляти її на поле бою. Це найкращий варіант".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія пропонує вперше вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій
ТОП-НОВИНИ
|Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій проти Росії: ми забороняємо імпорт СПГ
|Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
|Мінфін допускає ще одне коригування держбюджету-2025 через оборонні потреби
|Україну запросили на переговори щодо «стіни дронів» на східному кордоні ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Соболев: Мінекономіки повністю сформувало команду з 12 заступників
|Падіння сільгоспвиробництва за результатами серпня уповільнилося до 8,4% - Держстат
|Міжнародний бізнес інвестує $100 мільйонів в український defense tech
|АТБ включили до «клубу білого бізнесу»: Податкова оновила список
|Україна верифікувала запаси стратегічних копалин, що не розробляються
|WP: Захід обрав інвестувати мільярди в український ВПК як альтернативу членству в НАТО
|Середні ціни на бензин марки А-95 зберігаються на рівні 58,73 грн/л, на дизельне пальне - на рівні 55,88 грн/л відповідно
Бізнес
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ
|Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин