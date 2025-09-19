Фінансові новини
- |
- 19.09.25
- |
- 13:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд - міністр фінансів
12:09 19.09.2025 |
Україна попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), переговори щодо якої розпочалися у вересні, від $150 до $170 млрд, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
"В цілому потреба коштів для фінансування 4-річної програми може становити від 150 до 170 мільярдів доларів США на 4-річний період", - сказав він у відповіді на запитання у Верховній Раді у п'ятницю.
Марченко також повідомив, що на 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні наразі становить $18,1 млрд відповідно до розрахункового середньорічного курсу 45,7 грн/$1.
Міністр нагадав, що, згідно з урядовим проєктом держбюджету на 2026 рік, загальна потреба в зовнішньому фінансуванні становить 2 трлн 79,1 млрд грн ($45,5 млрд за бюджетним курсом - ІФ-У) - дефіцит і необхідність виплати зовнішніх боргових зобов'язань.
Як повідомлялося, нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд - у негативному, які потім було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україну запросили на переговори щодо «стіни дронів» на східному кордоні ЄС
|Зеленський засекретив дані про нові маєтки чиновників і підприємства ОПК
|ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України
|Дрони атакували завод «Газпрому» у Башкортостані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Верховна Рада взяла до подальшої роботи проєкт держбюджету-2026
|Українські аграрії обмолотили 62% площ під зерновими культурами
|Зростання сільського господарства підняло темпи приросту ВВП у серпні до 8% - ІЕД
|Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд - міністр фінансів
|Мінфін допускає ще одне коригування держбюджету-2025 через оборонні потреби
|Представники Міноборони і німецької компанії FFG обговорили локалізацію ремонту бронетехніки в Україні
Бізнес
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ
|Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин
|Google інвестує понад $6 млрд у штучний інтелект у Британії