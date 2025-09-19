Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд - міністр фінансів

Україна попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), переговори щодо якої розпочалися у вересні, від $150 до $170 млрд, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"В цілому потреба коштів для фінансування 4-річної програми може становити від 150 до 170 мільярдів доларів США на 4-річний період", - сказав він у відповіді на запитання у Верховній Раді у п'ятницю.

Марченко також повідомив, що на 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні наразі становить $18,1 млрд відповідно до розрахункового середньорічного курсу 45,7 грн/$1.

Міністр нагадав, що, згідно з урядовим проєктом держбюджету на 2026 рік, загальна потреба в зовнішньому фінансуванні становить 2 трлн 79,1 млрд грн ($45,5 млрд за бюджетним курсом - ІФ-У) - дефіцит і необхідність виплати зовнішніх боргових зобов'язань.

Як повідомлялося, нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд - у негативному, які потім було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.