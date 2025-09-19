Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Представники Міноборони і німецької компанії FFG обговорили локалізацію ремонту бронетехніки в Україні

 

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч з виконавчим директором німецької компанії FFG Деннісом Бюр'єсом, на якій обговорили проблеми локалізації ремонту бронетехніки в Україні та нові зразки озброєння.

"Першочергово сторони актуалізували статус спільного проєкту з ремонту бронетехніки в Україні: обговорили звітність щодо виконаної роботи, подальші плани та питання, що потребують вирішення. Денніс Бюрʼєс ознайомив Сергія Боєва з обсягами відновлення танків Leopard. За словами виконавчого директора FFG, в Україні побудований ремонтний хаб, який готовий збільшувати обсяги ремонту техніки. Він підкреслив, що компанія має для цього достатню кількість запчастин, працівників та фінансування", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони в п'ятницю.

Сторони також обговорили можливість обміну знищеної техніки на нову задля швидкого забезпечення Сил оборони України.

"Україна зацікавлена у тому, щоб техніка швидше поверталася на поле бою та допомагала нашим військовим виконувати завдання", - цитує Боєва пресслужба Міноборони.

Також представники FFG ознайомили українську сторону з новими зразками озброєння, зокрема того яке потенційно здатне підсилити спроможності щодо збиття дронів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,14 0,34 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,4750  0,13 0,26 48,5100  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес