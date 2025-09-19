Фінансові новини
- |
- 19.09.25
- |
- 13:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні вже 25 закордонних компаній розгорнули оборонне виробництво - Шмигаль
10:44 19.09.2025 |
Вже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні.
Як передає Укрінформ, про це Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці.
За словами Шмигаля, кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом. Україна пропонує партнерам різні моделі співпраці, зокрема й "данську модель", Build with Ukraine / Build in Ukraine.
"Пріоритет - щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська", - акцентував Шмигаль.
За словами міністра, аби мінімізувати ризики для інвесторів та зробити роботу спільних підприємств в Україні більш привабливою, було створено Defence City - спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України.
"Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги", - зауважив Шмигаль і закликав іноземні компанії інвестувати в Україну й відкривати тут свої виробництва.
"Саме в Україні зараз створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Тому інвестиція в український ОПК - найкраща інвестиція в оборону всієї Європи", - підкреслив міністр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україну запросили на переговори щодо «стіни дронів» на східному кордоні ЄС
|Зеленський засекретив дані про нові маєтки чиновників і підприємства ОПК
|ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України
|Дрони атакували завод «Газпрому» у Башкортостані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Верховна Рада взяла до подальшої роботи проєкт держбюджету-2026
|Українські аграрії обмолотили 62% площ під зерновими культурами
|Зростання сільського господарства підняло темпи приросту ВВП у серпні до 8% - ІЕД
|Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд - міністр фінансів
|Мінфін допускає ще одне коригування держбюджету-2025 через оборонні потреби
|Представники Міноборони і німецької компанії FFG обговорили локалізацію ремонту бронетехніки в Україні
Бізнес
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ
|Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин
|Google інвестує понад $6 млрд у штучний інтелект у Британії