В Україні вже 25 закордонних компаній розгорнули оборонне виробництво - Шмигаль

Вже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні.

Як передає Укрінформ, про це Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

За словами Шмигаля, кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом. Україна пропонує партнерам різні моделі співпраці, зокрема й "данську модель", Build with Ukraine / Build in Ukraine.

"Пріоритет - щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська", - акцентував Шмигаль.

За словами міністра, аби мінімізувати ризики для інвесторів та зробити роботу спільних підприємств в Україні більш привабливою, було створено Defence City - спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України.

"Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги", - зауважив Шмигаль і закликав іноземні компанії інвестувати в Україну й відкривати тут свої виробництва.

"Саме в Україні зараз створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Тому інвестиція в український ОПК - найкраща інвестиція в оборону всієї Європи", - підкреслив міністр.