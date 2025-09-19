Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні вже 25 закордонних компаній розгорнули оборонне виробництво - Шмигаль

10:44 19.09.2025 |

Економіка

 

Вже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні.

Як передає Укрінформ, про це Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

За словами Шмигаля, кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом. Україна пропонує партнерам різні моделі співпраці, зокрема й "данську модель", Build with Ukraine / Build in Ukraine.

"Пріоритет - щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська", - акцентував Шмигаль.

За словами міністра, аби мінімізувати ризики для інвесторів та зробити роботу спільних підприємств в Україні більш привабливою, було створено Defence City - спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України.

"Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги", - зауважив Шмигаль і закликав іноземні компанії інвестувати в Україну й відкривати тут свої виробництва.

"Саме в Україні зараз створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Тому інвестиція в український ОПК - найкраща інвестиція в оборону всієї Європи", - підкреслив міністр.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,14 0,34 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,4750  0,13 0,26 48,5100  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес