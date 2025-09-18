Фінансові новини
Кабмін ініціював запровадження єдиного підходу до щорічного підвищення пенсій
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який встановлює єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, призначених у пенсійній системі, виключно через механізм індексації.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроєкт передбачає вдосконалення механізму індексації пенсій для окремих категорій пенсіонерів через внесення змін до деяких законів України про встановлення єдиного підходу до перерахунку пенсій особам, пенсія яким призначена за "спеціальними" законами. Документом пропонується проводити таким особам індексації пенсій на загальних умовах, незалежно від зміни зарплати/грошового забезпечення.
Законопроєкт також встановлює розмір пенсії до виплати після проведення стягнень із неї на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших рішень і постанов. Так, після проведення відрахування з пенсії її розмір до виплати не може бути меншим від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявля, що українська пенсійна система потребує змін, передусім через перегляд пенсійних виплат для окремих категорій пенсіонерів.
У Міністерстві соціальної політики раніше озвучували плани змінити правила призначення солідарної пенсії та запровадити накопичувальний рівень пенсійної системи.
Нагадаємо, за оцінками Мінсоцполітики, держава витрачає на виплату спецпенсій близько 120 мільярдів гривень на рік. За даними міністерства, в Україні майже 160 тис. людей отримають спецпенсії, з них майже 77 тис. - це працівники силових органів та правоохоронці.
