18.09.25
18:03
Україна підпише угоду про уникнення подвійного оподаткування з Австралією
17:04 18.09.2025 |
Кабінет Міністрів схвалив проєкт Конвенції між урядами України та Австралії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням.
Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні напередодні пізно увечері, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
За його словами, Конвенція встановить правила розподілу між Україною і Австралією прав оподаткування певних видів доходів, що одержуються резидентами однієї з держав із джерел в іншій державі, зокрема обмежується право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування дивідендів, процентів і роялті.
Крім того, у Конвенції визначено методи усунення подвійного оподаткування, встановлено домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами та проведення процедури взаємного узгодження податкових зобов'язань.
