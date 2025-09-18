Україна підпише угоду про уникнення подвійного оподаткування з Австралією

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Конвенції між урядами України та Австралії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні напередодні пізно увечері, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, Конвенція встановить правила розподілу між Україною і Австралією прав оподаткування певних видів доходів, що одержуються резидентами однієї з держав із джерел в іншій державі, зокрема обмежується право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування дивідендів, процентів і роялті.

Крім того, у Конвенції визначено методи усунення подвійного оподаткування, встановлено домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами та проведення процедури взаємного узгодження податкових зобов'язань.