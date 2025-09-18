Фінансові новини
- |
- 18.09.25
- |
- 15:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Оборонно-промислові підприємства України та Польщі посилять співпрацю - Шмигаль
14:16 18.09.2025 |
Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про посилення співпраці між підприємствами оборонно-промислового комплексу (ОПК) обох країн.
"Будемо посилювати співпрацю між нашими оборонно-промисловими підприємствами. Україна є світовим лідером у сфері безпілотних систем, тому ми готові розвивати спільні проєкти у напрямку повітряних, морських, наземних, дронів, роботизованих систем, - сказав Шмигаль на пресконференції з польським колегою у Києві.
За словами українського міністра, ще один пріоритет співпраці - балістичні ракети, і штучний інтелект мають швидше інтегрувати в сучасні технології задля спільної безпеки і стримування спільного ворога.
Шмигаль привітав колег із тим, що EUR43,7 млрд з програми SAFE надійдуть Польщі. За словами міністра, SAFE повинен стати одним із ключових механізмів для спільних оборонних проєктів між Україною та Польщею.
Також міністри домовились про активізацію роботи в межах коаліції спроможностей у рамках "Рамштайну", щоб забезпечити як нагальні потреби Збройних сил України, так і їхню довгострокову модернізацію.
"Польща є лідером коаліції бронетехніки, учасником у коаліції дронів та розмінування, тому ми розраховуємо на активну участь і пришвидшення надання допомоги у цих напрямках", - висловив сподівання Шмигаль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|УП: Шурма намагається заблокувати передання даних із його телефона українським слідчим
|Сили спецоперацій України знову уразили Волгоградський НПЗ та зупинили завод
|Зеленський: План «А» – закінчити війну у 2025-му, «Б» – шукати $60 млрд на наступний рік
|Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту сповільнили зниження, Brent на рівні $67,9 за барель
|Оборонно-промислові підприємства України та Польщі посилять співпрацю - Шмигаль
|Верховний суд ухвалив рішення щодо перевірок податкової служби
|Переробні підприємства отримають маже ₴87 мільйонів грантів на розвиток та відновлення
|Уряд продовжив на ОЗП 2025/2026 проєкт допомоги населенню прифронтових регіонів LNG, включив до нього Запоріжжя
|Президент підписав закон про військового омбудсмана
Бізнес
|Пекін: американський TikTok працюватиме на китайському алгоритмі
|Запущений перший у світі квантовий комп'ютер на кремнієвих чипах
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань