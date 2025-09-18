Переробні підприємства отримають маже ₴87 мільйонів грантів на розвиток та відновлення

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило ще 16 заявок на отримання державної підтримки за програмою «Гранти для переробних підприємств» на загальну суму 86,88 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Мінекономіки.

«Після перевірки чергової хвилі заявок грантові кошти отримають ще 16 підприємств на суму майже 87 млн грн. З них одразу чотири - поліграфічні компанії, для яких діють пільгові умови співфінансування 80/20. Також гранти отримають виробники харчової продукції, будматеріалів, ювелірних виробів, медичних інструментів і безпілотників», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Грантову підтримку можна спрямовувати на придбання, доставку, монтаж і запуск виробничого обладнання, R&D-розробки, а також на відновлення підприємств, постраждалих унаслідок бойових дій.

У міністерстві зауважили, що максимальний розмір гранту - до 8 млн грн на розвиток та до 16 млн грн на відновлення (але не більше суми підтверджених збитків). Умови співфінансування залежать від типу обладнання та регіону: стандартні - 50/50, для українського обладнання - 70/30, для прифронтових територій, виробників БпЛА, книгарень - 80/20.

Отримання гранту передбачає створення мінімум 5 робочих місць. Заявник також зобов'язується впродовж 3 років сплатити податків і зборів на суму, не меншу за отриманий грант. У разі повного виконання умов програми підприємство має право подати заявку повторно через 3 роки.

З початку 2025 року вже прийнято 259 позитивних рішень щодо надання грантової підтримки для переробних підприємств на загальну суму 1,299 млрд грн.

Як повідомлялось, за три роки дії програми «Гранти для переробних підприємств» понад 1000 українських підприємств отримали державну підтримку на суму понад 5,1 млрд грн для модернізації та створення нових виробничих потужностей.