Уряд продовжив на ОЗП 2025/2026 проєкт допомоги населенню прифронтових регіонів LNG, включив до нього Запоріжжя

Кабінет міністрів України продовжив реалізацію експериментального проєкту щодо розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу для побутових споживачів прифронтових областей, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його релізом у четвер, ініційоване Міненерго рішення ухвалено в межах виконання Програми дій уряду на 2025 рік. Воно передбачає розширення проєкту ще й на побутових споживачів Запорізької області.

Сам проєкт пролонговано до 1 травня 2026 року.

"Через російську збройну агресію і руйнування розподільних мереж у прифронтових регіонах деякі споживачі, на жаль, не мають доступу до центрального тепло- та газопостачання. Але Україна дбає про своїх громадян і продовжує залучати різні механізми підтримки. Цей проєкт вже має позитивні результати і ми продовжуватимемо його реалізацію наступного опалювального сезону", - прокоментувала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Передбачається, що у межах проєкту потреби споживачів забезпечуватимуться за рахунок державних компаній та міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, постановою Кабінету міністрів № 883 від 6 серпня 2024 року затверджено порядок реалізації експериментального проєкту щодо розподілу гуманітарної допомоги, котра надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб побутових споживачів в умовах воєнного стану. Метою його реалізації було задоволення потреб побутових споживачів Донецької, Сумської, Харківської і Херсонської областей, які потерпають від дефіциту енергоресурсів.

Джерелами фінансування експериментального проєкту зазначалися донорська матеріально-технічна та гуманітарна допомога, що надається іноземними та вітчизняними донорами, а також фінансові ресурси, що надаються на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо саудівського гранту на нафтопродукти між Міненерго та Саудівським фондом розвитку, підписаного 26 лютого 2023 року, та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.