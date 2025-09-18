Міноборони: зміни в процедурі спрощують списання військового майна

Міністерство оборони затвердило зміни, які спрощують процедури списання військового майна та комплектування безпілотних апаратів і систем - про це відомство повідомило 17 вересня.

Як пояснюють у міністерстві, відтепер командири бригад можуть списувати втрачене, пошкоджене чи знищене в бою майно за єдиним актом списання.

«Єдиний простий принцип діє для всіх військових частин, що ведуть бухгалтерський облік, у тому числі для бригад, які не входять до складу родів військ. Це забезпечує уніфікацію процесу та усуває неоднозначності в документації. Єдиним актом можна списати будь-яке майно, крім нерухомого - будівель та споруд», - йдеться в повідомленні.

Максимальна вартість майна, що підлягає такому списанню - 1,7 мільйона гривень.

За коментарем міністра Дениса Шмигаля, Мінборони мінімізує бюрократичне навантаження на бойові підрозділи, а оновлений алгоритм списання дозволить командирам самостійно затверджувати єдині акти списання:

«Зокрема, врегульовуються особливості списання безпілотників, боєприпасів та їх компонентів. При цьому, якщо облік ведеться в цифровому форматі, затвердження акту стає ще простішим і зручнішим, адже більше не потрібно буде вносити дані в паперові книги».

За роз'ясненням міністерства, відтепер безпілотні апарати, системи, комплектуючі і боєприпаси до них списуються лише за актом списання в результаті пусків. Інші акти не потрібні. Якщо протягом доби запускається більше одного БПЛА, складається один акт списання для всього підрозділу за добу.

Міністерство зазначає, що раніше розукомплектувати БПЛА було можливо лише з дозволу Командування Сил логістики.

У серпні заступниця міністра оборони Оксана Ферчук назвала вісім пріоритетних напрямків у сфері цифровізації української армії. Серед них - цифрові рішення щодо обліку військовослужбовців, військовозобов'язаних, оборонних ресурсів, втрат на полі бою і медичної інформації.