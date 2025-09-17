Фінансові новини
- |
- 17.09.25
- |
- 22:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ПлейСіті оголосило про початок видання ліцензій для грального бізнесу
16:43 17.09.2025 |
Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей "ПлейСіті" оголосило про початок видання ліцензій для грального бізнесу. Про це повідомила пресслужба агентства.
За даними ПлейСіті, це дозволить додатково залучити до державного бюджету близько 50 млн грн.
Це стало можливим після того, як уряд вніс зміни до ліцензійних умов у сфері азартних ігор.
Компанії можуть отримати ліцензії в кількох напрямах:
* для онлайн-казино;
* для B2B-виробників софту;
* для грального обладнання.
У ПлейСіті зазначають, що метою цього є створення прозорого та цивілізованого ринку із чіткими правилами й однаковими вимогами для всіх учасників.
"Він [ринок азартних ігор. - Ред.] має працювати як повноцінний сектор економіки, що стабільно наповнює бюджет. Надходження до держбюджету з галузі спрямуємо на посилення обороноздатності країни", - наголосили у ПлейСіті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн
ТОП-НОВИНИ
|Метсола оголосила у Раді про відкриття представництва Європарламенту в Києві
|Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
|Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Держслужба геології готує до конкурсу родовище Ділянка Добра
|ПлейСіті оголосило про початок видання ліцензій для грального бізнесу
|Польща готова прокласти євроколію до Одеси заради доступу до Чорного моря
|DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн
|Обсяг нового будівництва житла в Україні в I пів.-2025 виріс на 45% - Держстат
|Нафта продовжує дешевшати, Brent на рівні $67,9 за барель
Бізнес
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань
|Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
|Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання