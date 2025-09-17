Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей "ПлейСіті" оголосило про початок видання ліцензій для грального бізнесу. Про це повідомила пресслужба агентства.

За даними ПлейСіті, це дозволить додатково залучити до державного бюджету близько 50 млн грн.

Це стало можливим після того, як уряд вніс зміни до ліцензійних умов у сфері азартних ігор.

Компанії можуть отримати ліцензії в кількох напрямах:

* для онлайн-казино;

* для B2B-виробників софту;

* для грального обладнання.

У ПлейСіті зазначають, що метою цього є створення прозорого та цивілізованого ринку із чіткими правилами й однаковими вимогами для всіх учасників.

"Він [ринок азартних ігор. - Ред.] має працювати як повноцінний сектор економіки, що стабільно наповнює бюджет. Надходження до держбюджету з галузі спрямуємо на посилення обороноздатності країни", - наголосили у ПлейСіті.