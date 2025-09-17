Польща готова прокласти євроколію до Одеси заради доступу до Чорного моря

Польща планує збудувати залізницю, яка з'єднає Сілезію з Одесою, і порт на Чорному морі. Про це заявив новий президент Агентства промислового розвитку (ARP)Бартломей Бабушка, пишуть польські медіа, зокрема Money, Bankier та інші.

На території України Польща готова збудувати євроколію від Львова до Одеси. Адже, як зазначив Бабушка, "якщо Україна розглядає можливість вступу до ЄС, то це неможливо зробити на "широкій колії".

Ухваленню остаточного рішення має передувати комплексна перевірка, щоб визначити, як, за його словами, буде витрачено десятки мільярдів євро.

"Це передбачає інвестиції такого масштабу, придбання земель уздовж шляхів, що простяглися більш ніж на 800 км від Львова до Одеси", - зазначив він.

Президент ARP визнав, що проєкт євроколії до Одеси вже обговорювався з українською стороною. Ключовим елементом планів агентства у цьому напрямку є розширення залізничного терміналу у Славкові, яке має бути завершене протягом двох років.

"Так само як сенс існування Польщі полягає у захисті України від Росії, сенс існування Польщі полягає у розвитку інфраструктури на сході. Вперше в історії ми можемо володіти морським портом на Чорному морі", - заявив Бабушка.

Польща має бути добре підготовлена до запуску подібних проєктів після закінчення війни в Україні, наголосив він.