Фінансові новини
- |
- 17.09.25
- |
- 15:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Публічні інвестиції на 2026 рік: Мінрозвитку ініціювало 83 проєкти
14:04 17.09.2025 |
Мінрозвитку стало ініціатором найбільшої кількості інвестиційних програм та проєктів у Єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій на 2026 рік.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.
"Мінрозвитку підготувало понад 55% публічних інвестиційних проєктів і програм на суму 4 178 млрд грн та подало спільно з Агентством відновлення, Укрзалізницею, Адміністрацією морських портів України та Укрпоштою", - говориться у повідомленні.
Йдеться про 83 проєкти і програми у наших профільних трьох секторах: транспорт, житло і муніципальна інфраструктура та послуги, зазначають у відомстві.
Загальна потреба на фінансування публічних інвестиційних проєктів у 2026 році становить 214,7 млрд грн, зокрема 46,4 млрд грн надходжень від міжнародних фінансових організацій та донорів (кредити, гранти, державні гарантії).
Міністерство нагадує, що Стратегічна інвестиційна рада ухвалила Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій на 2026 рік, яким визначено пріоритетні проєкти для державного фінансування.
"ЄПП-2026 на рівні держави складається з 149 проєктів та програм загальною вартістю 11 390 млрд грн. Половина проєктів та програм діючі, вони фінансувалися з державного бюджету 2025 року", - інформує міністерство.
Відомство повідомляє, що додалися 74 нові проєкти та програми, після доопрацювань додаватимуться деякі проєкти, які уже розпочаті або мають погоджене фінансування.
На державному рівні ЄПП є ключовим елементом управління публічними інвестиціями. Проєкти там відповідають пріоритетам держави щодо відновлення і узгоджуються з Середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій.
ЄПП включає в себе проєкти у 12 секторах транспорту, енергетики, житла, муніципальної інфраструктури та послуг, охорони здоров'я, освіти і науки, правової діяльності і судочинства, публічні фінанси, довкілля, публічні послуги та цифровізацію, громадську безпеку, а також соціальну сферу.
Своєю чергою Єдиний проєктний портфель складається з окремих публічних інвестиційних програм і проєктів. Згодом затверджені програми будуть наповнюватися з регіональних та місцевих портфелів.
Наприклад, громади матимуть змогу подавати проєкти з відновлення багатоквартирних будинків до відповідної програми у ЄПП Мінрозвитку. Проєкти будуть пріоритизовані, оскільки є частиною програми.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
|Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
|Рада не змогла створити Виплатну агенцію для агродотацій, яка є вимогою ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Публічні інвестиції на 2026 рік: Мінрозвитку ініціювало 83 проєкти
|Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України і Великої Британії
|Данська оборонна компанія в сфері авіації відкриває представництво в Україні
|Низка будівельних компаній отримали мільйонні штрафи від АМКУ за змови на тендерах
|Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
|Ставки фрахту на великі танкери зростають на тлі збільшення пропозицій нафти
Бізнес
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань
|Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
|Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання