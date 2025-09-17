Данська оборонна компанія в сфері авіації відкриває представництво в Україні

На зустрічі в Міноборони, що була присвячена зміцненню авіаційних спроможностей ЗСУ, генеральна директорка данської компанії Terma A/S Генрієтта Холлберг Тюгесен повідомила про відкриття представництва в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Заступник міністра оборони з питань розвитку авіації Олександр Козенко назвав це рішення «дуже доброю новиною, яка повністю відповідає прагненням України».

Зазначається, що під час переговорів сторони зосередилися на ключових напрямках співпраці, зокрема: досвіді та перспективах інтеграції обладнання виробництва Terma A/S в наявний парк літаків Повітряних сил ЗСУ; удосконаленні авіаційних систем та засобів виявлення, попередження і протидії із застосуванням рішень данської компанії.

Під час обговорення заступник міністра також запропонував керівництву Terma A/S розглянути можливість участі в перспективних проєктах вітчизняного військового та цивільного літакобудування.

Сторони домовилися продовжити активні консультації та підтримувати контакти для реалізації досягнутих домовленостей.