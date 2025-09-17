Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Данська оборонна компанія в сфері авіації відкриває представництво в Україні

Данська оборонна компанія в сфері авіації відкриває представництво в Україні

 

На зустрічі в Міноборони, що була присвячена зміцненню авіаційних спроможностей ЗСУ, генеральна директорка данської компанії Terma A/S Генрієтта Холлберг Тюгесен повідомила про відкриття представництва в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Заступник міністра оборони з питань розвитку авіації Олександр Козенко назвав це рішення «дуже доброю новиною, яка повністю відповідає прагненням України».

Зазначається, що під час переговорів сторони зосередилися на ключових напрямках співпраці, зокрема: досвіді та перспективах інтеграції обладнання виробництва Terma A/S в наявний парк літаків Повітряних сил ЗСУ; удосконаленні авіаційних систем та засобів виявлення, попередження і протидії із застосуванням рішень данської компанії.

Під час обговорення заступник міністра також запропонував керівництву Terma A/S розглянути можливість участі в перспективних проєктах вітчизняного військового та цивільного літакобудування.

Сторони домовилися продовжити активні консультації та підтримувати контакти для реалізації досягнутих домовленостей.
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1752
  0,0565
 0,14
EUR
 1
 48,6567
  0,1600
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1750  0,03 0,06 41,1900  0,04 0,10
EUR 48,7500  0,03 0,06 48,7900  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес