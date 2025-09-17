Фінансові новини
17.09.25
12:44
RSS
мапа сайту
Бронювання працівників: з нового року може змінитися вимога до зарплати
10:49 17.09.2025 |
З 1 січня 2026 року може збільшитися розмір зарплати, необхідної для бронювання військовозобов'язаного працівника - з 20 тис. грн до 21,6 тис. грн.
Це випливає із тексту законопроєкту про державний бюджет, який уряд подав на розгляд до парламенту.
Так, постанова уряду №76, яка встановлює порядок та вимоги до бронювання працівників, визначає однією з обов'язкових вимог розмір заробітної плати. Він має становити 2,5 мінімальної зарплати. Оскільки у 2025 році мінімальна зарплата становила 8 тис. грн, то критично важливі підприємства могли забронювати працівників, які отримують щонайменше 20 тис. грн на місяць.
Разом з цим, проєктом бюджету на 2026 рік передбачено збільшення розміру мінімальної зарплати на 9% - до 8647 грн на місяць. Це означає, що критично важливі підприємства зможуть бронювати лише тих працівників, які отримуватимуть щонайменше 21 617,5 грн на місяць.
Крім цього, збільшення розміру мінімальної зарплати автоматично призведе до збільшення єдиного соціального внеску, який сплачують фізичні особи-підприємці (ФОП). Наразі розмір ЄСВ не може бути меншим за 1760 грн на місяць (22% від мінімальної зарплати). З нового року, у разі ухвалення бюджету у поточній редакції, розмір ЄСВ збільшиться до 1902,34 грн (на 142,34 грн).
