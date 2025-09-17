У Реєстрі збитків до кінця року буде відкрито категорії для бізнесу та держсектору - Свириденко

До кінця року в Реєстрі збитків, завданих агресією Росії проти України, буде відкрито категорії для бізнесу та державного сектору, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Люди чекають не на папери, а на реальні виплати. Працюємо заради цього. Плануємо: найближчими тижнґми відкрити кілька нових категорій заяв у "Дії"; до кінця року - відкрити категорії для бізнесу та державного сектору", - цитує Свириденко пресслужба уряду за підсумками онлайн-зустрічі з керівництвом Реєстру збитків України.

Зазначається, що сторони обговорили, що для ефективної роботи системи потрібен окремий міжнародний компенсаційний фонд, а його наповнення може відбуватись як за рахунок заморожених російських активів, так і від частини доходів від експорту російської нафти й газу.

"Очікується, що у грудні в Гаазі під час Дипломатичної конференції відбудеться підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України. Це відкриє шлях до запуску реального механізму виплат постраждалим. Разом із партнерами активно працюємо над тим, щоб до практичної реалізації механізму долучалися нові держави-учасниці. Україна разом із міжнародними партнерами активно працює над тим, щоб до реалізації механізму долучалися нові держави-учасниці", - додала прем'єр.

Як повідомлялося, 11 вересня Кабінет міністрів розширив кількість категорій заяв до Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Зокрема, незабаром подати заяву можна буде не лише про смерть та зникнення близьких, шкоду здоров'ю чи втрачене майно, а і про вимушені виїзди за кордон, депортацію дітей і дорослих, втрату житла, роботи чи власного бізнесу.