Фінансові новини
- |
- 17.09.25
- |
- 12:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримає $88 млн від Японії через Світовий банк на підтримку приватного сектору
10:27 17.09.2025 |
Україна отримає $88 млн фінансування в рамках проєкту Світового банку "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) на підтримку приватного сектору, кошти надаються за рахунок гарантії уряду Японії від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).
"У результаті укладення зазначеної угоди до загального фонду державного бюджету планується залучити $80 млн ($8 млн - капіталізація відсотків за позикою, за рахунок яких буде сплачуватись разова комісія та комісія за зобов'язання)", - зазначило Міністерство фінансів у пресрелізі у вівторок.
Згідно з ним, підписантом угоди про позику від України виступив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, від Світового банку - регіональний директор у справах країн Східної Європи Боб Сом.
Проєкт RISE спрямовано на вирішення критичних проблем, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектору. Реалізація Проєкту передбачена на 2024 - 2027 роки. Загальна сума фінансування на період імплементації запланована у розмірі понад $1 млрд, з яких попередньо виділено $593 млн.
Мінфін також наголосив, що загальна залучена через механізми Світового банку бюджетна допомога від Японії з лютого 2022 року перевищила $8,7 млрд США.
RISE - проєкт Світового банку, який впроваджується з використанням фінансового інструменту "Програма кредитування з прив'язкою до результатів, Program-for-results" (PforR). Частина PforR має на меті перегляд та підтримку результатів за напрямами: підвищення ефективності державної підтримки МСП з фокусом на зеленій конкурентоспроможності; удосконалення бізнес- середовища та цифрових урядових послуг для бізнесу; забезпечення доступу МСП до експортних ринків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
|Рада не змогла створити Виплатну агенцію для агродотацій, яка є вимогою ЄС
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
|Ставки фрахту на великі танкери зростають на тлі збільшення пропозицій нафти
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.09.25
|Бронювання працівників: з нового року може змінитися вимога до зарплати
|У Реєстрі збитків до кінця року буде відкрито категорії для бізнесу та держсектору - Свириденко
|Україна отримає $88 млн від Японії через Світовий банк на підтримку приватного сектору
|Особливості релокацій бізнесу по Україні: з Києва частіше виїжджають, ніж в'їжджають до нього
Бізнес
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань
|Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
|Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання
|Amazon запустив у Лас-Вегасі власний сервіс роботаксі без водія
|Boeing відкладає початок постачань 777-9 ще на рік: відстає від графіка сертифікації