- 17.09.25
- 12:44
- RSS
- мапа сайту
Особливості релокацій бізнесу по Україні: з Києва частіше виїжджають, ніж в'їжджають до нього
10:19 17.09.2025 |
Бізнеси в Україні 8 345 разів переїжджали між регіонами за 8 місяців 2025 року. Це майже стільки ж, як і торік, та на 10% менше, ніж у 2021 році.
Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Єдиного Держреєстру.
Київ залишається водночас і головним донором, і головним пунктом призначення. Зі столиці виїхали 2 909 компаній, але переїхали до неї - 2 252. Серед напрямків-рекордсменів: Київ → Київська область, Київ → Дніпропетровщина та Київ → Харківщина.
Так, медична лабораторія "Ескулаб", з доходом у 942,4 млн грн, у лютому повернулося на Львівщину після короткого перебування у столиці. Страхова компанія "АСКО ДС", яка торік мала 83,9 млн грн доходу, у серпні перемістилося з Донеччини до Києва.
Найчастіше релокуються компанії у сфері торгівлі - кожен третій з тих, хто переїздив цьогоріч. Також активно переїжджають підприємства у сфері будівництва (6%), сільського господарства (5%) та нерухомості (5%).
Найбільше нових компаній цьогоріч з'явилося у Харківській, Запорізькій та Львівській областях. А от Київ втратив 657 бізнесів.
