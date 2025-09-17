Авторизация

Особливості релокацій бізнесу по Україні: з Києва частіше виїжджають, ніж в'їжджають до нього

10:19 17.09.2025 |

Економіка

 

Бізнеси в Україні 8 345 разів переїжджали між регіонами за 8 місяців 2025 року. Це майже стільки ж, як і торік, та на 10% менше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Єдиного Держреєстру.

Київ залишається водночас і головним донором, і головним пунктом призначення. Зі столиці виїхали 2 909 компаній, але переїхали до неї - 2 252. Серед напрямків-рекордсменів: Київ → Київська область, Київ → Дніпропетровщина та Київ → Харківщина.

Так, медична лабораторія "Ескулаб", з доходом у 942,4 млн грн, у лютому повернулося на Львівщину після короткого перебування у столиці. Страхова компанія "АСКО ДС", яка торік мала 83,9 млн грн доходу, у серпні перемістилося з Донеччини до Києва.

Найчастіше релокуються компанії у сфері торгівлі - кожен третій з тих, хто переїздив цьогоріч. Також активно переїжджають підприємства у сфері будівництва (6%), сільського господарства (5%) та нерухомості (5%).

Найбільше нових компаній цьогоріч з'явилося у Харківській, Запорізькій та Львівській областях. А от Київ втратив 657 бізнесів.

Особливості релокацій бізнесу по Україні: з Києва частіше виїжджають, ніж в&apos;їжджають до нього
За матеріалами: Економічна правда
 

