Міноборони закупило через Prozorro тисячу маневрених засобів для ЗСУ

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України за запитом військових здійснила першу велику закупівлю 1 тисячі маневрених засобів через систему Prozorro.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони.

"Квадроцикли та інший додатковий транспорт - це можливість воїнам ще більш оперативно реагувати на виклики на фронті", - зауважили у міністерстві.

За результатами аукціонів, зокрема законтрактоване постачання 500 квадроциклів на загальну суму 119,8 млн грн. Це на 25,5% менше від очікуваної вартості. Техніка має бути поставлена до кінця 2025 року.

За словами директора АОЗ Арсена Жумаділова, ця закупівля дозволяє посилити мобільність підрозділів.

"За результатами торгів ми досягли економії коштів і забезпечили прозорість процесу", - зазначив Жумаділов.

Міноборони продовжить реагувати на запити військових підрозділів, щоб забезпечувати їх сучасною технікою відповідно до пріоритетів фронту.