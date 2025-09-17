Фінансові новини
17.09.25
- 05:43
RSS
мапа сайту
Компанія-розробник порталу Дія виграла тендер на систему онлайн-моніторингу казино
23:01 16.09.2025 |
Переможцем тендеру на розроблення держсистеми онлайн-моніторингу сфери азартних ігор стало ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології". Про це повідомили Міністерство цифрової трансформації та державне агентство "ПлейСіті".
Наголошується, що компанія має великий досвід у реалізації різноманітних govtech-рішень для держави та міжнародних замовників.
Серед ключових кейсів замовники назвали:
→ Liquio - платформу для розробки державних цифрових послуг, яку впроваджують у Європі та Африці;
→ е-Консул - цифрову систему для роботи українських дипустанов;
→ Київ Цифровий - екосистему цифрових послуг для мешканців столиці;
→ антикорупційні онлайн-сервіси у сферах дипломування моряків та будівництва, а також послуги для ветеранів.
Київське ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології" (Kitsoft) також є розробником порталу "Дія" і десятків сервісів на ньому, зокрема єМалятко, єРезидент, єПідприємець тощо.
Наступного тижня планують укласти договір з переможцем тендеру, а вже в грудні - запустити першу чергу роботи системи онлайн-моніторингу казино.
Згідно з даними в електронній системі Prozorro, ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології" перемогло з пропозицією 25,94 млн грн (очікувана вартість закупівлі становила 30 млн грн). За умовами тендеру роботи мають бути виконані до 8 грудня 2025 року.
ТОВ "Кедртех" погодилося виконати роботи за 19,9 млн грн, однак тендерну пропозицію було відхилено, бо компанія не надала її забезпечення.
