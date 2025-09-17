Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Компанія-розробник порталу Дія виграла тендер на систему онлайн-моніторингу казино

23:01 16.09.2025 |

Економіка

 

Переможцем тендеру на розроблення держсистеми онлайн-моніторингу сфери азартних ігор стало ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології". Про це повідомили Міністерство цифрової трансформації та державне агентство "ПлейСіті".

Наголошується, що компанія має великий досвід у реалізації різноманітних govtech-рішень для держави та міжнародних замовників.

Серед ключових кейсів замовники назвали:

→ Liquio - платформу для розробки державних цифрових послуг, яку впроваджують у Європі та Африці;
→ е-Консул - цифрову систему для роботи українських дипустанов;
→ Київ Цифровий - екосистему цифрових послуг для мешканців столиці;
→ антикорупційні онлайн-сервіси у сферах дипломування моряків та будівництва, а також послуги для ветеранів.

Київське ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології" (Kitsoft) також є розробником порталу "Дія" і десятків сервісів на ньому, зокрема єМалятко, єРезидент, єПідприємець тощо.

Наступного тижня планують укласти договір з переможцем тендеру, а вже в грудні - запустити першу чергу роботи системи онлайн-моніторингу казино.

Згідно з даними в електронній системі Prozorro, ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології" перемогло з пропозицією 25,94 млн грн (очікувана вартість закупівлі становила 30 млн грн). За умовами тендеру роботи мають бути виконані до 8 грудня 2025 року.

ТОВ "Кедртех" погодилося виконати роботи за 19,9 млн грн, однак тендерну пропозицію було відхилено, бо компанія не надала її забезпечення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,11 0,27 41,2300  0,11 0,27
EUR 48,7200  0,40 0,83 48,7500  0,39 0,81

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес