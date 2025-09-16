Фінансові новини
Уряд прогнозує, що держборг України перевищить 100% ВВП у 2026 році
17:51 16.09.2025 |
Уряд прогнозує, що державний борг України може досягти 106% ВВП наприкінці 2026 року. Про це йдеться у проєкті держбюджету на 2026 рік.
Через війну та значний дефіцит бюджету держборг України стрімко зростає. Якщо на кінець 2021 року він становив 49% ВВП, то у 2022 році показник сягнув 77,8%, а на кінець 2024 року - вже 91,2%.
За прогнозом, на кінець 2026 року державний борг може скласти 106% ВВП.
Наразі законодавчі обмеження щодо максимально допустимого обсягу боргу (60% ВВП) тимчасово не застосовуються через повномасштабну війну Росії в Україні.
У проєкті держбюджету на 2026 рік уряд пропонує продовжити призупинення дії цього обмеження на обсяг державного боргу.
Водночас за взятими на себе зобовʼязаннями перед Міжнародним валютним фондом (МВФ), Україна має відновити стійкість державного боргу і досягти цільових показників: 82% ВВП до 2028 року і до 65% ВВП до 2033 року.
