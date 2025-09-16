Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд прогнозує, що держборг України перевищить 100% ВВП у 2026 році

17:51 16.09.2025 |

Економіка

 

Уряд прогнозує, що державний борг України може досягти 106% ВВП наприкінці 2026 року. Про це йдеться у проєкті держбюджету на 2026 рік.

Через війну та значний дефіцит бюджету держборг України стрімко зростає. Якщо на кінець 2021 року він становив 49% ВВП, то у 2022 році показник сягнув 77,8%, а на кінець 2024 року - вже 91,2%.

За прогнозом, на кінець 2026 року державний борг може скласти 106% ВВП.

Наразі законодавчі обмеження щодо максимально допустимого обсягу боргу (60% ВВП) тимчасово не застосовуються через повномасштабну війну Росії в Україні.

У проєкті держбюджету на 2026 рік уряд пропонує продовжити призупинення дії цього обмеження на обсяг державного боргу.

Водночас за взятими на себе зобовʼязаннями перед Міжнародним валютним фондом (МВФ), Україна має відновити стійкість державного боргу і досягти цільових показників: 82% ВВП до 2028 року і до 65% ВВП до 2033 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,11 0,27 41,2300  0,11 0,27
EUR 48,7200  0,40 0,83 48,7500  0,39 0,81

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес