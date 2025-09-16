Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Проєкт держбюджету-2026 передбачає 7 млрд грн на держпрограму «єВідновлення»

16:38 16.09.2025 |

Економіка

 

На компенсації державної програми єВідновлення в проєкті державного бюджету України на 2026 рік попередньо закладено понад 7 млрд грн., повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку й містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Посилаючись на додаток до проєкту держбюджету-2026 (законопроект №14000) щодо передбачених коштів для відновлення знищеного/пошкодженого житла за бюджетними програмами Мінрегіону, вона зазначила, що на житлові сертифікати за знищене житло з різних джерел передбачено виділення 5 млрд 467 млн 800 тис. грн.

"Окрім цього, 1 млрд 228 млн 500 тис грн планують спрямувати на надання компенсацій на ремонти пошкодженого житла", - зазначила голова Комітету.

Ще 356 460 тис. грн зі спеціального фонду планується спрямувати на розроблення проектної документації капітального ремонту багатоквартирних будинків, пошкоджених РФ. Також в міру наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії кошти можуть бути розподілені на компенсацію за знищений чи пошкоджений об'єкт житлового призначення (у тому числі будинки дачні та садові).

Програма "єВідновлення" стартувала в Україні 10 травня 2023 року. В її рамках українці можуть отримати виплати для проведення ремонтів пошкодженого внаслідок російської агресії житла, або ж для придбання нової оселі на заміну зруйнованій. Станом на 1 вересня компенсації отримали 131 432 родини на загальну суму 44,375 млрд грн. Компенсації реалізуються в рамках проєкту Світового Банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,11 0,27 41,2300  0,11 0,27
EUR 48,7200  0,40 0,83 48,7500  0,39 0,81

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес