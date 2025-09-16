Проєкт держбюджету-2026 передбачає 7 млрд грн на держпрограму «єВідновлення»

На компенсації державної програми єВідновлення в проєкті державного бюджету України на 2026 рік попередньо закладено понад 7 млрд грн., повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку й містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Посилаючись на додаток до проєкту держбюджету-2026 (законопроект №14000) щодо передбачених коштів для відновлення знищеного/пошкодженого житла за бюджетними програмами Мінрегіону, вона зазначила, що на житлові сертифікати за знищене житло з різних джерел передбачено виділення 5 млрд 467 млн 800 тис. грн.

"Окрім цього, 1 млрд 228 млн 500 тис грн планують спрямувати на надання компенсацій на ремонти пошкодженого житла", - зазначила голова Комітету.

Ще 356 460 тис. грн зі спеціального фонду планується спрямувати на розроблення проектної документації капітального ремонту багатоквартирних будинків, пошкоджених РФ. Також в міру наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії кошти можуть бути розподілені на компенсацію за знищений чи пошкоджений об'єкт житлового призначення (у тому числі будинки дачні та садові).

Програма "єВідновлення" стартувала в Україні 10 травня 2023 року. В її рамках українці можуть отримати виплати для проведення ремонтів пошкодженого внаслідок російської агресії житла, або ж для придбання нової оселі на заміну зруйнованій. Станом на 1 вересня компенсації отримали 131 432 родини на загальну суму 44,375 млрд грн. Компенсації реалізуються в рамках проєкту Світового Банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".