Кабмін призначив голову Держгеокадастру: посада була вакантна майже п'ять років

Кабінет міністрів призначив головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитра Макаренка, повідомив у понеділок представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ця посада була вакантна з грудня 2020 року, коли попередній голова Роман Лещенко пішов на підвищення й став міністром аграрної політики та продовольства.

34-річний Дмитро Макаренко практично весь час працює у державному секторі. Він закінчив Національний авіаційний університет (зараз - Державний університет "Київський авіаційний інститут") у 2012 році й спочатку працював у Державній авіаційній адміністрації й Державіаслужбі.

У 2014 році змінив сферу діяльності, перейшовши до земельної галузі. За шість років він пройшов шлях у Держгеокадастрі від головного спеціаліста до директора Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель.

Після короткого періоду роботи в Науково-дослідному інституті геодезії й картографії (2020-2022), Макаренко повернувся до державної служби в Держгеокадастрі.

У липні 2022 року його призначили заступником голови, а з серпня 2023 року він очолив службу в статусі виконувача обов'язків.

Держгеокадастр - це урядова служба, яка відповідає за облік земельних ділянок у країні, вносить інформацію в державний земельний кадастр, контролює правильність використання землі, видає дозволи на землевпорядкувальні роботи тощо.