Фонд держмайна за тиждень залучив на приватизаційних аукціонах понад ₴91 мільйон

Фонд державного майна України провів 8-12 вересня сім приватизаційних аукціонів, на яких залучив 91,78 млн грн.

Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 7 онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі на суму 91,78 млн грн. Зростання ціни відбулося у 15,76 раза», - йдеться в повідомленні.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня став єдиний майновий комплекс ДП «Спецагро» у Києві. За об'єкт змагалися 12 учасників, що зумовило зростання його вартості у 9,84 раза - з 4,98 млн грн до переможних 49 млн грн.

Цього тижня ФДМУ планує провести 15 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій такі об'єкти, як державна частка розміром 93% статутного капіталу ТОВ «Калуський трубний завод», державна частка розміром 93% статутного капіталу ТОВ «Торговельний дім «Євротрубпласт», державний пакет акцій розміром 50% +1 акція статутного капіталу ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод».