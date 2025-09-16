Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 18:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд держмайна за тиждень залучив на приватизаційних аукціонах понад ₴91 мільйон
13:40 16.09.2025 |
Фонд державного майна України провів 8-12 вересня сім приватизаційних аукціонів, на яких залучив 91,78 млн грн.
Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 7 онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі на суму 91,78 млн грн. Зростання ціни відбулося у 15,76 раза», - йдеться в повідомленні.
Найдорожчим об'єктом минулого тижня став єдиний майновий комплекс ДП «Спецагро» у Києві. За об'єкт змагалися 12 учасників, що зумовило зростання його вартості у 9,84 раза - з 4,98 млн грн до переможних 49 млн грн.
Цього тижня ФДМУ планує провести 15 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій такі об'єкти, як державна частка розміром 93% статутного капіталу ТОВ «Калуський трубний завод», державна частка розміром 93% статутного капіталу ТОВ «Торговельний дім «Євротрубпласт», державний пакет акцій розміром 50% +1 акція статутного капіталу ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
|Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Уряд прогнозує, що держборг України перевищить 100% ВВП у 2026 році
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,77 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 1 коп. до 55,91 грн/л
|Проєкт держбюджету-2026 передбачає 7 млрд грн на держпрограму «єВідновлення»
|Аграрії вже засіяли понад мільйон гектарів озимих
|Запаси газу в українських сховищах вперше перевищили минулорічні показники
|Українська Swarmer залучила $15 млн на розвиток ройових дронів зі ШІ
Бізнес
|Boeing відкладає початок постачань 777-9 ще на рік: відстає від графіка сертифікації
|Жодних 150%: чип Apple A19 Pro лише на 17% швидший за попередника та відстає від майбутніх конкурентів
|Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
|Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air