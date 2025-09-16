Уряд заклав у проєкт держбюджету інфляцію на рівні 9,9%

У проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає 9,9% зростання споживчих цін до кінця року, промислова інфляція очікується на рівні 13,6%.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №14000.

Наголошується, що основними чинниками інфляційного тиску як на споживчі ціни, так і на промислову продукцію наступного року залишатимуться витратні, а також очікуване підняття заробітних плат.

На фоні поступового відновлення внутрішнього попиту завдяки підвищенню тарифів на опалення (яке закладено у бюджеті, тарифи на газ для населення планується зберегти на нинішньому рівні), уряд розраховує «різко» знизити вплив витратних чинників на інфляцію.

«За таких умов прогнозується, що за підсумками 2026 року зростання споживчих цін становитиме 9,9% (грудень до грудня)», - йдеться у документі.

Основними драйверами зростання цін на промислову продукцію названі підвищення заробітних плат, в тому числі у виробничому секторі, збільшення вартості сировини та матеріалів, поступова девальвація курсу гривні, а також значні логістичні витрати. Усе це сприятиме підвищеній волатильності цін. Водночас стримувальним фактором для зростання цін у промисловості стане поступова конвергенція ринків України та Європейського Союзу, що стимулюватиме підвищення стандартів якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

«За підсумками 2026 року прогнозується зростання індексу цін виробників промислової продукції на 13,6% (грудень до грудня)», - наголошують автори законопроєкту.

Як повідомлялося, у серпні 2025 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2% проти попереднього місяця; у річному вимірі темпи інфляції сповільнилися до 13,2%.