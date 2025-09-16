Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 18:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд заклав у проєкт держбюджету інфляцію на рівні 9,9%
13:06 16.09.2025 |
У проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає 9,9% зростання споживчих цін до кінця року, промислова інфляція очікується на рівні 13,6%.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №14000.
Наголошується, що основними чинниками інфляційного тиску як на споживчі ціни, так і на промислову продукцію наступного року залишатимуться витратні, а також очікуване підняття заробітних плат.
На фоні поступового відновлення внутрішнього попиту завдяки підвищенню тарифів на опалення (яке закладено у бюджеті, тарифи на газ для населення планується зберегти на нинішньому рівні), уряд розраховує «різко» знизити вплив витратних чинників на інфляцію.
«За таких умов прогнозується, що за підсумками 2026 року зростання споживчих цін становитиме 9,9% (грудень до грудня)», - йдеться у документі.
Основними драйверами зростання цін на промислову продукцію названі підвищення заробітних плат, в тому числі у виробничому секторі, збільшення вартості сировини та матеріалів, поступова девальвація курсу гривні, а також значні логістичні витрати. Усе це сприятиме підвищеній волатильності цін. Водночас стримувальним фактором для зростання цін у промисловості стане поступова конвергенція ринків України та Європейського Союзу, що стимулюватиме підвищення стандартів якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції.
«За підсумками 2026 року прогнозується зростання індексу цін виробників промислової продукції на 13,6% (грудень до грудня)», - наголошують автори законопроєкту.
Як повідомлялося, у серпні 2025 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2% проти попереднього місяця; у річному вимірі темпи інфляції сповільнилися до 13,2%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
|Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Уряд прогнозує, що держборг України перевищить 100% ВВП у 2026 році
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,77 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 1 коп. до 55,91 грн/л
|Проєкт держбюджету-2026 передбачає 7 млрд грн на держпрограму «єВідновлення»
|Аграрії вже засіяли понад мільйон гектарів озимих
|Запаси газу в українських сховищах вперше перевищили минулорічні показники
|Українська Swarmer залучила $15 млн на розвиток ройових дронів зі ШІ
Бізнес
|Boeing відкладає початок постачань 777-9 ще на рік: відстає від графіка сертифікації
|Жодних 150%: чип Apple A19 Pro лише на 17% швидший за попередника та відстає від майбутніх конкурентів
|Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
|Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air