Проєкт держбюджету-2026 передбачає фінансову підтримку «Суспільного» на рівні 2,5 млрд грн
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України ("Суспільне") передбачена в проєкті державного бюджету на 2026 рік на рівні 2,47 млрд грн.
Згідно із законопроєктом №14000 від 15 вересня, проєкт держбюджету-2026 передбачає фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України на рівні 2,472 млрд грн, що на 297 млн грн більше, ніж в 2025 році.
Раніше у мовнику заявили, що фінансування "Суспільного" на 2026 рік має скласти не менше як 2,6 млрд грн.
Крім того, проєкт бюджету передбачає 1,557 млрд грн на виробництво і трансляцію програм для державних потреб, збирання, опрацювання й розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансову підтримку державного іномовлення України. 80,9 млн грн (як і в 2025 році) закладено на висвітлення діяльності Верховної Ради суб'єктом у сфері парламентського мовлення та фінансову підтримку видання газети "Голос України".
"Ну, і щоб ви не сумнівалися, гроші на "Єдиний марафон" теж традиційно заклали. Більше ніж 1,5 млрд грн на "Марафон" в бюджеті + як в минулому році близько 80 млн грн на телеканал "Рада" (там відправлять, як завжди, з бюджету "Іномовлення" під сотню мільйонів на "КіноКіт", повʼязаний з Міндічем)", - прокоментував у телеграм-каналі зазначені показники проєкту держбюджету народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
