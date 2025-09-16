Авторизация

Проєкт держбюджету-2026 передбачає фінансову підтримку «Суспільного» на рівні 2,5 млрд грн

 

Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України ("Суспільне") передбачена в проєкті державного бюджету на 2026 рік на рівні 2,47 млрд грн.

Згідно із законопроєктом №14000 від 15 вересня, проєкт держбюджету-2026 передбачає фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України на рівні 2,472 млрд грн, що на 297 млн грн більше, ніж в 2025 році.

Раніше у мовнику заявили, що фінансування "Суспільного" на 2026 рік має скласти не менше як 2,6 млрд грн.

Крім того, проєкт бюджету передбачає 1,557 млрд грн на виробництво і трансляцію програм для державних потреб, збирання, опрацювання й розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансову підтримку державного іномовлення України. 80,9 млн грн (як і в 2025 році) закладено на висвітлення діяльності Верховної Ради суб'єктом у сфері парламентського мовлення та фінансову підтримку видання газети "Голос України".

"Ну, і щоб ви не сумнівалися, гроші на "Єдиний марафон" теж традиційно заклали. Більше ніж 1,5 млрд грн на "Марафон" в бюджеті + як в минулому році близько 80 млн грн на телеканал "Рада" (там відправлять, як завжди, з бюджету "Іномовлення" під сотню мільйонів на "КіноКіт", повʼязаний з Міндічем)", - прокоментував у телеграм-каналі зазначені показники проєкту держбюджету народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,12 0,29 41,1200  0,12 0,29
EUR 48,3200  0,04 0,08 48,3600  0,05 0,10

