Україна завершила етап перемовин з ЄС щодо аграрної політики

Українська делегація разом з Європейською комісією завершили у Брюсселі скринінгові зустрічі щодо аграрної політики в рамках майбутніх переговорів про вступ до ЄС. Про це у понеділок, 15 вересня, повідомило українське міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Як зазначається, було завершено скринінг за розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій". Україна презентувала 28 тематичних блоків, зокрема щодо реформ у сільському господарстві , прогрес у цифровізації, державну підтримку, ринкове регулювання та розвиток аграрного сектора. За даними української сторони, Європейська Комісія позитивно оцінила представлені матеріали.

"Ці дискусії показали дві ключові речі: ми вже досягли значного прогресу в наближенні аграрної політики до стандартів ЄС, але попереду ще багато роботи. Процес приєднання потребує спільних зусиль та тісної координації. Україна готова йти цим шляхом", - підсумував заступник міністра економіки Денис Башлик.

Скринінги - основа для переговорів про вступ до ЄС

У мінекономіки зауважують, що у вересні цього року проходить офіційний скринінг щодо вступу України в ЄС за Кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості". У його рамках пройдуть скринінги по трьох переговорних розділах. Окрім розділу 11 про сільське господарство - розділ 12 "Безпечність харчових продуктів, ветеринарна та фітосанітарна політика" та 13 "Рибальство та аквакультура". Це фінальний з шести кластерів у межах двосторонніх зустрічей.

Скринінги за темами передбачають перевірку, наскільки національне законодавство відповідає європейським стандартам.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - головний переговірник Тарас Качка раніше повідомляв, що Україна та Європейська комісія планують 29-30 вересня повністю завершити скринінгові зустрічі, які є базовою складовою перемовин про вступ до ЄС.

Раніше у Європейській Комісії припускали, що Україні вдасться стати членом ЄС до кінця 2029 року. Такі ж очікування висловлював президент України Володимир Зеленський. Ці строки озвучувались у зв'язку з призначенням у грудні 2024 року нового складу Єврокомісії, термін повноважень якої складає п'ять років.