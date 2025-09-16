Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна завершила етап перемовин з ЄС щодо аграрної політики

 

Українська делегація разом з Європейською комісією завершили у Брюсселі скринінгові зустрічі щодо аграрної політики в рамках майбутніх переговорів про вступ до ЄС. Про це у понеділок, 15 вересня, повідомило українське міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Як зазначається, було завершено скринінг за розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій". Україна презентувала 28 тематичних блоків, зокрема щодо реформ у сільському господарстві , прогрес у цифровізації, державну підтримку, ринкове регулювання та розвиток аграрного сектора. За даними української сторони, Європейська Комісія позитивно оцінила представлені матеріали.

"Ці дискусії показали дві ключові речі: ми вже досягли значного прогресу в наближенні аграрної політики до стандартів ЄС, але попереду ще багато роботи. Процес приєднання потребує спільних зусиль та тісної координації. Україна готова йти цим шляхом", - підсумував заступник міністра економіки Денис Башлик.

Скринінги - основа для переговорів про вступ до ЄС

У мінекономіки зауважують, що у вересні цього року проходить офіційний скринінг щодо вступу України в ЄС за Кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості". У його рамках пройдуть скринінги по трьох переговорних розділах. Окрім розділу 11 про сільське господарство - розділ 12 "Безпечність харчових продуктів, ветеринарна та фітосанітарна політика" та 13 "Рибальство та аквакультура". Це фінальний з шести кластерів у межах двосторонніх зустрічей.

Скринінги за темами передбачають перевірку, наскільки національне законодавство відповідає європейським стандартам.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - головний переговірник Тарас Качка раніше повідомляв, що Україна та Європейська комісія планують 29-30 вересня повністю завершити скринінгові зустрічі, які є базовою складовою перемовин про вступ до ЄС.

Раніше у Європейській Комісії припускали, що Україні вдасться стати членом ЄС до кінця 2029 року. Такі ж очікування висловлював президент України Володимир Зеленський. Ці строки озвучувались у зв'язку з призначенням у грудні 2024 року нового складу Єврокомісії, термін повноважень якої складає п'ять років.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,12 0,29 41,1200  0,12 0,29
EUR 48,3200  0,04 0,08 48,3600  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес