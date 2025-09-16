Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 04:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сибіга: Збір МЗС та United 24 на наземних роботів для фронту перетнув позначку в 10 млн грн
Спеціальний збір Міністерства закордонних справ (МЗС) України та United24 "Сталеві союзники" на наземні роботизовані платформи для ЗСУ перевищив позначку 10 млн грн., повідомив очільник міністерства Андрій Сибіга.
"Потреби армії постійні, тому ця ініціатива не має терміну завершення. Збір насамперед спрямований на іноземців, і ми найактивніше просуваємо його за кордоном. QR-код присутній на заходах посольств та українських громад, у телеефірах іноземних каналів та на сторінках наших партнерів. Закликаю всіх долучатися та активно поширювати інформацію про збір серед іноземних аудиторій. Кожен внесок, незалежно від його розміру, рятує життя", - наводить пресслужба відомства висловлювання Сибіги на сайті у понеділок.
Очільник МЗС повідомив, що зібрані кошти дозволяють закупити та передати на фронт кілька типів наземних роботів: евакуаційних, логістичних та розміновувальних.
Міністр висловив глибоку вдячність усім, хто вже долучився до збору коштів: закордонним дипломатичним установам України, послам, громадам, бізнес-партнерам та всім небайдужим. Окремо він подякував командам МЗС та UNITED24 за організацію та координацію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Американські військові несподівано відвідали навчання «Запад-2025» у Білорусі
ТОП-НОВИНИ
|У МЗС назвали виявом зневаги до України зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо
|Уряд закладає на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар - депутат
|Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Ключові показники
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україна завершила етап перемовин з ЄС щодо аграрної політики
|Сибіга: Збір МЗС та United 24 на наземних роботів для фронту перетнув позначку в 10 млн грн
|Уряд закладає на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар - депутат
|У проєкті держбюджету на наступний рік запланований «оборонний резерв» на ₴200 мільярдів
|У бюджеті-2026 передбачені ₴1,9 мільярда для фонду, створеного за угодою зі США про надра
|Мінімальна зарплата з наступного року зросте до 8647 гривень - депутат
Бізнес
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії