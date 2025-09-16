Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сибіга: Збір МЗС та United 24 на наземних роботів для фронту перетнув позначку в 10 млн грн

 

Спеціальний збір Міністерства закордонних справ (МЗС) України та United24 "Сталеві союзники" на наземні роботизовані платформи для ЗСУ перевищив позначку 10 млн грн., повідомив очільник міністерства Андрій Сибіга.

"Потреби армії постійні, тому ця ініціатива не має терміну завершення. Збір насамперед спрямований на іноземців, і ми найактивніше просуваємо його за кордоном. QR-код присутній на заходах посольств та українських громад, у телеефірах іноземних каналів та на сторінках наших партнерів. Закликаю всіх долучатися та активно поширювати інформацію про збір серед іноземних аудиторій. Кожен внесок, незалежно від його розміру, рятує життя", - наводить пресслужба відомства висловлювання Сибіги на сайті у понеділок.

Очільник МЗС повідомив, що зібрані кошти дозволяють закупити та передати на фронт кілька типів наземних роботів: евакуаційних, логістичних та розміновувальних.

Міністр висловив глибоку вдячність усім, хто вже долучився до збору коштів: закордонним дипломатичним установам України, послам, громадам, бізнес-партнерам та всім небайдужим. Окремо він подякував командам МЗС та UNITED24 за організацію та координацію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,12 0,29 41,1200  0,12 0,29
EUR 48,3200  0,04 0,08 48,3600  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес