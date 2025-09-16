У бюджеті-2026 передбачені ₴1,9 мільярда для фонду, створеного за угодою зі США про надра

У проєкті державного бюджету на 2026 рік закладено 1,9 мільярда гривень для реалізації угоди між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це у Телеграмі написав народний депутат Ярослав Железняк з фракції "Голос", коментуючи ухвалений урядом проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Ці кошти призначені для виконання зобов'язань України в межах двосторонньої угоди зі Сполученими Штатами щодо створення спеціального інвестиційного механізму для відновлення країни після російської агресії.

Як повідомляв Укрінформ, 1 травня 2025 року Україна та США підписали угоду про надра. Серед основних положень - створення Інвестиційного фонду відбудови, яким на рівних умовах керуватимуть Україна та Сполучені Штати Америки. Фонд наповнюватиметься США та Україною у пропорції 50/50.

Мінекономіки разом з представниками Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) відвідали родовища на Кіровоградщині, які потенційно можуть стати першими об'єктами для інвестицій у межах роботи Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.