У бюджеті-2026 передбачені ₴1,9 мільярда для фонду, створеного за угодою зі США про надра

23:22 15.09.2025 |

Економіка

 

У проєкті державного бюджету на 2026 рік закладено 1,9 мільярда гривень для реалізації угоди між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це у Телеграмі написав народний депутат Ярослав Железняк з фракції "Голос", коментуючи ухвалений урядом проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Ці кошти призначені для виконання зобов'язань України в межах двосторонньої угоди зі Сполученими Штатами щодо створення спеціального інвестиційного механізму для відновлення країни після російської агресії.

Як повідомляв Укрінформ, 1 травня 2025 року Україна та США підписали угоду про надра. Серед основних положень - створення Інвестиційного фонду відбудови, яким на рівних умовах керуватимуть Україна та Сполучені Штати Америки. Фонд наповнюватиметься США та Україною у пропорції 50/50.

Мінекономіки разом з представниками Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) відвідали родовища на Кіровоградщині, які потенційно можуть стати першими об'єктами для інвестицій у межах роботи Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
За матеріалами: Укрінформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,12 0,29 41,1200  0,12 0,29
EUR 48,3200  0,04 0,08 48,3600  0,05 0,10

