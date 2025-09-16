Мінімальна зарплата з наступного року зросте до 8647 гривень - депутат

З початку наступного року мінімальна заробітна плата в Україні планується на рівні 8647 грн, що на 647 грн більше за поточний показник.

Про це у Телеграмі написав народний депутат Ярослав Железняк з фракції "Голос", коментуючи ухвалений урядом проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Натомість середня заробітна плата у 2026 році в бюджеті планується на рівні 30 032 грн, що на 4146 грн більше порівняно з 2025 роком.

Водночас прожитковий мінімум на одну особу з 1 січня 2026 року визначено на рівні 3209 грн на місяць.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив проєкт Закону про Державний бюджет на 2026 рік. Доходи загального фонду державного бюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2 трлн 826,5 млрд грн (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд грн більше показника 2025 року з урахуванням змін.