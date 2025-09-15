Фінансові новини
Уряд показав американцям перші місця, де потенційно видобуватимуть мінерали за угодою про надра
14:53 15.09.2025 |
Українські урядовці разом з американськими партнерами вперше оглянули родовища на Кіровоградщині, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.
Про це повідомили міністр економіки Олексій Соболев та його заступник Єгор Перелигін.
Делегації U.S. International Development Finance Corporation та представникам американського посольства показали Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище. Це, як каже Соболев, перспективні майданчики, які уряд розглядає для портфеля проєктів Фонду.
Там видобувають насамперед титанові руди, а ще - планується видобуток цирконієвих руд у майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію - одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці та аерокосмічній галузі.
Міністр наголосив, що Україна є одним із ключових постачальників титану у світі, що застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості. Він має попит як у США, так і країнах Європи та Латинської Америки.
«Такі виїзди важливі, аби оцінити потенціал на місцях, врахувати всі аспекти майбутніх інвестицій - для економічного розвитку, відповідального ставлення до довкілля та майбутнього розвитку громад», - зауважив Соболев.
Детальніше про угоду
Тодішня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент 30 квітня підписали угоду між двома країнами про створення Інвестиційного фонду відбудови. У медіа вона стала відома як «угода про надра», чи «мінеральна угода», оскільки стосується видобутку корисних копалин на території України. На сайті Кабінету Міністрів опублікували її текст.
Як зауважував експрем'єр-міністр Денис Шмигаль, в основі документа - п'ять ключових принципів:
* Фонд створюється на засадах 50/50, й обидві сторони мають рівне право голосу.
* Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.
* Нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов'язань угода не передбачає.
* Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати».
* Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.
