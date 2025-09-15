Фінансові новини
- |
- 15.09.25
- |
- 23:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони передають важливу функцію Мінстратегпрома
14:18 15.09.2025 |
До Міністерства оборони України перейшли функції щодо визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу.
Про це інформує Кабінет міністрів України.
Міноборони також буде організовувати бронювання працівників цих критично важливих підприємств, говориться у повідомленні.
Кабмін вже ухвалив відповідну постанову.
Такі зміни зумовлені ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, пояснює уряд.
Критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими залишаються незмінними, говориться у повідомленні.
Статус критично важливих підприємств, отриманий від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, залишається чинним протягом року з моменту його отримання, за умови перебування у процесі виконання відповідних контрактів, зазначає Кабмін.
Підприємства та установи, які офіційно визнані критично важливими та виконують державні контракти для забезпечення Сил безпеки і оборони, зможуть бронювати 100% своїх військовозобов'язаних працівників, а також отримувати пільгове кредитування під 5% для розвитку та масштабування виробництв.
"Це забезпечить можливість підприємствам та організаціям навіть у найскладніших умовах війни безперервно працювати, зберігати інноваційні команди та виконувати завдання для Сил оборони та держави", - говориться у повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ТОП-НОВИНИ
|У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
|Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 58,78 грн/л, на дизельне пальне - знизилася на 1 коп. до 55,9 грн/л
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-липні 2025р зріс на 49% - Держстат
|До використання у війську допустили три оптоволоконні FPV-комплекси від Укроборонпрому
|Американські виробники демонструють значний інтерес до співпраці з Україною – Шмигаль
|Росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції - Укрзалізниця
|«Правок буде багато». Рада не поспішатиме з ухваленням закону про оподаткування криптовалют
|Ціни на нафту сповільнили зростання, Brent близько $67,1 за барель
Бізнес
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії