Міноборони передають важливу функцію Мінстратегпрома

14:18 15.09.2025 |

Економіка

 

До Міністерства оборони України перейшли функції щодо визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це інформує Кабінет міністрів України.

Міноборони також буде організовувати бронювання працівників цих критично важливих підприємств, говориться у повідомленні.

Кабмін вже ухвалив відповідну постанову.

Такі зміни зумовлені ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, пояснює уряд.

Критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими залишаються незмінними, говориться у повідомленні.

Статус критично важливих підприємств, отриманий від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, залишається чинним протягом року з моменту його отримання, за умови перебування у процесі виконання відповідних контрактів, зазначає Кабмін.

Підприємства та установи, які офіційно визнані критично важливими та виконують державні контракти для забезпечення Сил безпеки і оборони, зможуть бронювати 100% своїх військовозобов'язаних працівників, а також отримувати пільгове кредитування під 5% для розвитку та масштабування виробництв.

"Це забезпечить можливість підприємствам та організаціям навіть у найскладніших умовах війни безперервно працювати, зберігати інноваційні команди та виконувати завдання для Сил оборони та держави", - говориться у повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,12 0,29 41,1200  0,12 0,29
EUR 48,3200  0,04 0,08 48,3600  0,05 0,10

