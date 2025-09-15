Авторизация

Виторги через касові апарати зросли майже на третину

14:17 15.09.2025 |

Економіка

 

У серпні загальна сума виторгів, проведених через РРО/ПРРО, склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн або на 28,4% більше, ніж у січні цього року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що помітно зросли й середньодобові показники: з 12,7 млрд грн у січні до 16,3 млрд грн у серпні, що підтверджує стабільне нарощування обсягів прозорих виторгів.

За даними податкової, значну динаміку зафіксовано за кількістю розрахункових документів:

- у серпні створено 919,5 млн чеків, що на 137,1 млн шт., або 17,5% більше, ніж у січні (782,4 млн шт.);

- у середньому бізнес щодня формував близько 29,7 млн чеків проти 25,2 млн на початку року.
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,12 0,29 41,1200  0,12 0,29
EUR 48,3200  0,04 0,08 48,3600  0,05 0,10

