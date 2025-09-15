Держстат переходить до автоматичного збору транспортної статистики: електронна ТТН та GIS

Держстат повідомив про зрушення у вдосконаленні статистики вантажного автомобільного транспорту.

У співпраці з Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) розроблено рішення, що дозволять поступово відмовитися від збору звітів бізнесу і перейти на адміністративні джерела даних, повідомляє пресслужба відомства.

Це наближає українську статистику до європейських практик і запроваджує інноваційні методи дослідження.

Наразі уже зроблено наступні кроки:

* оновлено підходи до використання адмінданих у розрахунках;

* знайдено рішення для поєднання митної статистики з даними дорожніх датчиків зважування;

* пропрацьовано методологію збору даних про міжнародні рейси - види вантажів, місця завантаження та розвантаження;

* оцінено ризики застосування адмінданих з огляду на вимоги ЄС.

Наступні кроками будуть - автоматизація процесів із залученням геоінформаційних систем, дослідження додаткових джерел адмінданих та підготовка до запуску електронної товарно-транспортної накладної для внутрішніх перевезень.

Олексій Мислінський, заступник директора департаменту короткотермінової статистики Держстату, зазначив: "У підсумку це дозволить відмовитися від зайвої звітності. Ми крок за кроком наближаємось до сучасної європейської статистики і щиро дякуємо партнерам з CBS за підтримку".