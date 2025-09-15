Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держстат переходить до автоматичного збору транспортної статистики: електронна ТТН та GIS

14:05 15.09.2025 |

Економіка

 

Держстат повідомив про зрушення у вдосконаленні статистики вантажного автомобільного транспорту.

У співпраці з Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) розроблено рішення, що дозволять поступово відмовитися від збору звітів бізнесу і перейти на адміністративні джерела даних, повідомляє пресслужба відомства.

Це наближає українську статистику до європейських практик і запроваджує інноваційні методи дослідження.

Наразі уже зроблено наступні кроки:

* оновлено підходи до використання адмінданих у розрахунках;

* знайдено рішення для поєднання митної статистики з даними дорожніх датчиків зважування;

* пропрацьовано методологію збору даних про міжнародні рейси - види вантажів, місця завантаження та розвантаження;

* оцінено ризики застосування адмінданих з огляду на вимоги ЄС.

Наступні кроками будуть - автоматизація процесів із залученням геоінформаційних систем, дослідження додаткових джерел адмінданих та підготовка до запуску електронної товарно-транспортної накладної для внутрішніх перевезень.

Олексій Мислінський, заступник директора департаменту короткотермінової статистики Держстату, зазначив: "У підсумку це дозволить відмовитися від зайвої звітності. Ми крок за кроком наближаємось до сучасної європейської статистики і щиро дякуємо партнерам з CBS за підтримку".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,12 0,29 41,1200  0,12 0,29
EUR 48,3200  0,04 0,08 48,3600  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес