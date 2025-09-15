Фінансові новини
- |
- 15.09.25
- |
- 23:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держстат переходить до автоматичного збору транспортної статистики: електронна ТТН та GIS
14:05 15.09.2025 |
Держстат повідомив про зрушення у вдосконаленні статистики вантажного автомобільного транспорту.
У співпраці з Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) розроблено рішення, що дозволять поступово відмовитися від збору звітів бізнесу і перейти на адміністративні джерела даних, повідомляє пресслужба відомства.
Це наближає українську статистику до європейських практик і запроваджує інноваційні методи дослідження.
Наразі уже зроблено наступні кроки:
* оновлено підходи до використання адмінданих у розрахунках;
* знайдено рішення для поєднання митної статистики з даними дорожніх датчиків зважування;
* пропрацьовано методологію збору даних про міжнародні рейси - види вантажів, місця завантаження та розвантаження;
* оцінено ризики застосування адмінданих з огляду на вимоги ЄС.
Наступні кроками будуть - автоматизація процесів із залученням геоінформаційних систем, дослідження додаткових джерел адмінданих та підготовка до запуску електронної товарно-транспортної накладної для внутрішніх перевезень.
Олексій Мислінський, заступник директора департаменту короткотермінової статистики Держстату, зазначив: "У підсумку це дозволить відмовитися від зайвої звітності. Ми крок за кроком наближаємось до сучасної європейської статистики і щиро дякуємо партнерам з CBS за підтримку".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ТОП-НОВИНИ
|У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
|Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 58,78 грн/л, на дизельне пальне - знизилася на 1 коп. до 55,9 грн/л
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-липні 2025р зріс на 49% - Держстат
|До використання у війську допустили три оптоволоконні FPV-комплекси від Укроборонпрому
|Американські виробники демонструють значний інтерес до співпраці з Україною – Шмигаль
|Росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції - Укрзалізниця
|«Правок буде багато». Рада не поспішатиме з ухваленням закону про оподаткування криптовалют
|Ціни на нафту сповільнили зростання, Brent близько $67,1 за барель
Бізнес
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії