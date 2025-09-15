Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вартість війни для бюджету України за рік зросла на 22,9% у доларах – глава Бюджетного комітету Ради

13:00 15.09.2025 |

Економіка

 

Видатки українського бюджету на оборону у 2025 році зросли порівняно із минулим роком на 22,9% у доларовому виразі та у перерахунку на день складають $172 млн, повідомила глава Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"Рівно рік тому я стояла в цій залі і я сказала вам, що 1 день війни коштує українському бюджету $140 млн. Зараз війна коштує $172 млн кожного дня", - сказала вона на щорічній конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

Підласа уточнила, що ця цифра включає в себе зарплати військовослужбовців, боєприпаси, зброю, фінансову підтримку поранених військових, зниклих безвісті та сім'ї загиблих.

"Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону. Це - найвищий показник в світі. І всупереч усім очікуванням, Україна покриває ці витрати власними доходами та внутрішніми запозиченнями", - наголосила Підласа.

Вона нагадала, що минулого року Росія витратила $150 млрд на війну з Україною.

"Реалістично ми не можемо зрівнятись з цією цифрою. Але ми прагнемо забезпечити щонайменше $120 млрд на оборону України в наступному році. Ця сума включає гроші державного бюджету України ($60 млрд) та військові поставки зброї та боєприпасів через платформу "Рамштайн", PURL, SAFE, Данську модель та інші ($60 млрд)", - зазначила глава Бюджетного комітету.

На ї думку, враховуючи таку амбітну мету у $120 млрд настав час вивчити юридичні та практичні механізми використання прямої бюджетної підтримки від країн-партнерів на видатки оборони. Досі лише Велика Британія дозволяла використовувати свої внески в український бюджет на військові закупівлі. ЄС та інші країни мають також піти цим шляхом, вважає Підласа.

"Я думаю, це буде набагато легше і політично прийнятніше зробити за рахунок російських грошей, а не коштом платників податків ЄС. Саме тому ідея "Репараційного кредиту", який оголосила президентка Єврокомісії - або будь-який інший план, що допоможе Україні покрити оборонні потреби - є більш ніж доречною", - додала глава Бюджетного комітету.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,12 0,29 41,1200  0,12 0,29
EUR 48,3200  0,04 0,08 48,3600  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес