Міністр оборони України підтвердив потребу щонайменше у $120 млрд для продовження війни у 2026р

Україні знадобиться щонайменше $120 млрд на наступний рік, якщо розв'язана Росією війна продовжиться, щоб утримувати фронт та мінімізувати кількість втрачених життів захисників, повторив свою оцінку від липня цього року міністр оборони України Денис Шмигаль на щорічній конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

"Якщо війна припиниться, нам знадобиться не набагато менша сума, щоб просто підтримувати нашу армію в хорошій формі у разі вторинної агресії з російського боку ", - сказав Шмигаль.

"Економіка війни демонструє, що якщо ми витрачаємо менше грошей, ніж Росія, тоді ми починаємо платити нашими територіями і, найголовніше, нашими життями. (16:58) Тож нам потрібно залучити всі необхідні джерела, всі необхідні гроші", - наголосив він.

Міністр оборони визнав, що після трьох з половиною років багато платників податків виснажені, витрачаючи таку величезну суму грошей, тому він висловився у підтримку ідеї використання заморожених російських активів до того моменту, коли Росія не компенсує всі витрати, які Україна та всі країни витратили протягом цього воєнного часу.

На його думку, таке рішення може бути знайденим навіть без прямої конфіскації, бо зрозуміла юридична складність цієї процедури.

"Нам потрібно мати стабільне джерело фінансування для фінансування оборони України та відновлення України. Тож це питання номер один для всіх нас - знайти політичне та правове рішення щодо використання заморожених російських активів", - зазначив Шмигаль.

Він виділив три основних пріоритети: постачання Силам оборони більше дронів FPV, більше роботизованих систем та артилерійських снарядів, у тому числі далекобійних; захист неба - як "Патріотами" від балістичних ракет, так і дронами-перехоплювачами від дронів; далекобійну зброю - безпілотники та ракети українського виробництва.

"Якщо західні партнери нададуть нам більше систем глибокого удару, обладнання, ми будемо абсолютно щасливі. Але ми можемо виробляти власну зброю глибокого удару, і знову ж таки нам потрібні фінанси", - зауважив міністр оборони.

Він пояснив, що такі далекобійні удари створюють найбільший тиск на російську економіку та суспільство, а також безпосередньо на Путіна, бо дозволяють знищити їхні нафтопереробні заводи та військову виробничу інфраструктуру.

"Нам потрібно виробляти більше, потрібно продовжувати килимові операції, коли всі літаки в Московській області не літають день за днем. І це дуже незручно для московських еліт, і вони безпосередньо повідомляють Путіну: давайте зупинимо цю війну, бо ми не можемо літати", - додав Шмигаль.

За його словами, він доносить ці потреби під час зустрічей у форматі Rammstein.

Окрім того міністр оборони заявив про необхідність створити так звану Kill Zone, яка сьогодні формується на лінії фронту, щоб у майбутньому не дозволити агресії повторитися. "Це лінії дронів, що перекривають 10, 15, або навіть 30 км території", - пояснив він.

За оцінками керівника аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександра Паращія, у 2024 році видатки на оборону і безпеку склали приблизно $95 млрд, тоді як в цьому році він спрогнозував їх зростання до приблизно $100-105 млрд. Приблизно половина цієї суми надходить з бюджету, тоді як друга половина до останнього часу забезпечувалася партнерами.

Окрім того Україна щорічно залучає ще близько $40 млрд зовнішньої фінансової допомоги на невоєнні цілі, щоб мати змогу фінансувати воєнні потреби з бюджету. На наступний рік міністр фінансів Сергій Марченко оцінив потреби у зовнішньому фінансуванні дефіциту держбюджет у $45 млрд, з яких наразі поки відсутні джерела на EUR16 млрд.