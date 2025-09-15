Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

Україна у зв'язку із затягуванням війни наступного року потребує більше зовнішнього фінансування, ніж цього року, для покриття дефіциту державного бюджету, наразі непокрите фінансування дефіциту наступного року складає EUR16 млрд, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Цього року їх було більше (ніж минулого року). Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, тому нам потрібно готуватися. Мені необхідно покрити EUR16 млрд на наступний рік", - сказав він на 20-тій щорічній конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

Марченко додав, що розрахунки ще продовжується, і Україна сподівається знайти спільну мову з партнерами щодо фінансування наступного року, бо це є ключовим питанням.

Щодо ініціативи репараційного кредиту Україні під заставу заморожених російських активів, яку озвучила цього тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, міністр зазначив, що європейські колеги дуже креативні.

"Вони здатні підготувати різні механізми, які допомагають нам використовувати заморожені (російської) активи без реальної конфіскації", - вважає Марченко.

Він привітав ці зусилля, але уточнив, що дебати щодо конкретного механізму ще тривають і він не збирається їх псувати.

Як повідомлялося, міністр фінансів України Сергій Марченко 18 серпня оцінив фінансовий розрив на 2026-2027 рр., який на сьогодні не є закритим підтвердженими джерелами фінансування, у $37 млрд.

За його словами, необхідне зовнішнє фінансування на 2026 рік становить $45 млрд, але воно частково покриватиметься сформованим запасом коштів від отриманого цього року міжнародного фінансування.