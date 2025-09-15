Авторизация

В Україні кількість індустріальних парків швидко зростає: проблемою є запуск виробництва

12:18 15.09.2025 |

Економіка

 

За останні три роки кількість індустріальних парків в Україні подвоїлася та перевищила сотню, але проблемою залишається створення виробництв на цих територіях.

Про це розповів заступник начальника управління індустріальних парків та супроводу інвестицій - начальник відділу державної політики у сфері індустріальних парків Мінекономіки Антон Андрієнко, повідомляє Forbes Ukraine.

На вересень 2025 року в Україні зареєстровано 105 індустріальних парків.

"Лише за останні два роки їх кількість збільшилася на 50%", - додав він.

Держава активно підтримує цей напрямок, надаючи пільги та фінансуючи інфраструктурні проєкти для забезпечення ефективності індустріальних парків.

Зараз у процесі розгляду ще 30 комплектів документів.

"Це показує чіткий інтерес бізнесу щодо цього механізму", - зазначив Андрієнко.

Проблемою залишається створення виробництв на цих територіях, визнав Андрієнко.

"Лише третина індустріальних парків зараз мають 1-2 переробні підприємства на свої території, а решта, на жаль, це поки що теоретичні проєкти", - додав він.

За матеріалами: Економічна правда
 

