Україна отримає від Японії понад $246 млн
09:52 15.09.2025 |
Україна отримає від Японії понад $246 млн за угодою з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, яка залучатиме кошти з фонду ADVANCE Ukraine; фонд, в свою чергу, підтримується урядом Японії, повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
"Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали угоду про позику в сумі $246,5 млн по програмі SURGE "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління". Кошти будуть залучені з Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства у суботу.
Мета проєкту - підтримати зусилля уряду України, спрямовані на створення системи управління інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови. Так, до кінця 2025 року до держбюджету буде залучено $229,7 млн. Частину позики у сумі $16,8 млн спрямують на капіталізацію відсотків з метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов'язань України.
"Співпраця в межах проєкту SURGE дозволяє нам не лише ефективніше управляти державними інвестиціями та ресурсами, а й підвищувати фінансову стійкість громад, прозорість використання коштів і довіру платників податків", - розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.
