12.09.25
17:34
- RSS
- мапа сайту
Держгеонадра оголосили торги з продажу чотирьох спецдозволів
17:34 12.09.2025
Економіка, ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз
Державна служба геології та надр України оголосила проведення аукціонів, на які запропонувала чотири ділянки надр із покладами газу, нафти та конденсату.
Інформація про це опублікована на сайті держслужби.
На аукціон виставлені такі лоти: Острівська площа Ділянка Іспаська, Венеславівська ділянка таНоводиканська площа.
"Загальна початкова вартість лотів становить 516 547 130,37 гривні. Торги заплановані на 11 грудня 2025 року та проходитимуть на платформі Прозорро.Продажі в режимі реального часу. Всі об'єкти номіновані надрокористувачами", - говориться у повідомленні.
"Надання спеціальних дозволів на користування надрами через електронні аукціони гарантує чесні конкурентні змагання всіх учасників торгів. Переможцем стає той, хто запропонує найвищу ціну за лот, що дозволяє встановити ринкову вартість спецдозволу", - запевняє голова служби Олег Гоцинець.
Держслужба нагадає,що стартували конкурси з на укладення угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Межигірської та Свічанської ділянок надр.
