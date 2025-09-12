МВФ вимагає від уряду України зменшити розмір тіньової економіки, яка становить понад 30% ВВП, – Bloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликає Україну до рішучої боротьби з тіньовою економікою, яка, за оцінками Кабінету Міністрів, перевищує 30% ВВП.

Про це йшлося під час переговорів місії МФС з українськими урядовцями щодо фінансування на 2026-2027 рік під час її візиту до Києва, повідомляє Bloomberg.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив, що під час його зустрічі з місією МВФ обговорювалося питання скорочення тіньової економіки як умови продовження фінансування.

"Будь-які зусилля щодо детінізації, якою я займаюсь з 2019 року, вітаю всіляко. І дійсно, в тіні ми можемо знайти щонайменше 900 млрд грн по року. І впевнений, що до детінізації нас не потрібно примушувати. Вона стала, зусиллями небагатьох, справою всіх. Всіх, крім купки шахраїв-уклоністів та їх посіпак-корупціонерів, кількість яких щодня зменшується", - зазначає Гетманцев.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація звернулася до країн G7 з проханням посилити підтримку українських правоохоронних органів у боротьбі з незаконною торгівлею підакцизними товарами.

Передусім бізнес-спільнота наголошувала на необхідності викриття і блокування нелегальних мереж збуту тютюнових виробів та запровадження суворіших санкцій до причетних до нелегальних виробництва й обігу сигарет, електронних сигарет та рідин для е-сигарет.

Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) також раніше звертався до регіонального представника МВФ в Україні із закликом до посилення боротьби із нелегальним обігом тютюнових виробів.

"Участь МВФ у вирішенні цього питання може значно посилити зусилля у боротьбі із тіньовою економікою та збільшити податкові надходження до державного бюджету", - йдеться у зверненні ICC Ukraine.

Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік. Водночас через нелегальний обіг рідин для електронних сигарет Україна щороку втрачає ще 5 млрд, повідомляє Growford Institute.

Раніше журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з тіньовим ринком сигарет, викрив мережу точок продажу нелегальних сигарет у Кривому Розі, закликавши Нацполіцію та Бюро економічної безпеки (БЕБ) звернути на це увагу.