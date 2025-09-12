Фінансові новини
В Україні оновили правила роботи земельного кадастру Джерело: https://censor.net/n3573621
15:55 12.09.2025 |
Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку ведення Державного земельного кадастру. Відповідна постанова змінює підходи до розгляду заяви про внесення відомостей до Кадастру та доданих до неї документів із урахуванням положень закону "Про адміністративну процедуру".
Постанова "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року №1051" була ухвалена на засіданні уряду 10 вересня.
Ухвалені зміни сприяють встановленню чітких правил взаємодії між державою та громадянами у сфері ведення Державного земельного кадастру, зокрема, процедури і дедлайни для представників бізнесу стануть більш передбачуваними.
Крім того, очікується зменшення кількості затримок і витрат, оскільки з'явиться можливість виправити недоліки без подання "з нуля".
Зокрема, постанова передбачає:
* можливість прийняття до розгляду неповного пакета документів;
* реєстрацію заяви незалежно від того чи враховано заявником наявні помилки;
* ухвалення Державним кадастровим реєстратором рішень про залишення заяви без руху, та інформування заявника про виявлені недоліки, спосіб усунення недоліків;
* впровадження процедури прийняття позитивних рішень про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
* визначення нових форм документів Державного земельного кадастру, які створюються під час розгляду поданих заяв.
Державний земельний кадастр почав функціонувати в Україні з 1 січня 2013 року.
Раніше повідомлялося, що землевласники та орендарі земельних ділянок в Україні за січень-липень 2025 року перерахували до місцевих бюджетів майже 25,5 млрд грн плати за землю, що майже на 15,9%, або на 3,5 млрд грн, більше, ніж за відповідний період минулого року, коли надходження склали майже 22 млрд грн.
До того стало відомо, що за перший рік роботи державний оператор проєкту "Земельний банк" оголосив торги для 68,5 тис. га із 90,9 тис. га сільськогосподарських держземель, переданих у його користування в 20 областях.
