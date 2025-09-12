Українцям повернуть з бюджету понад 532 мільйона гривень податкової знижки

Протягом січня - серпня правом на податкову знижку скористалися 89,8 тис осіб. До повернення з бюджету задекларовано 532,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 98 млн грн більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Найчастіше українці декларували витрати на оплату навчання, страхування та пенсійні внески та сплату відсотків за іпотекою.

"Щоб скористатися правом на податкову знижку, необхідно до 31 грудня 2025 року подати податкову декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуваєте на обліку", - зауважує ДПС.

До декларації додаються підтверджувальні документи: копії квитанцій, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення, паспорт тощо.

Подати декларацію можна особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або є через Електронний кабінет платника.