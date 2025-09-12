Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна просить поступок у внесках до бюджету ЄС під час переговорів про вступ

 

Майбутні внески України в бюджет ЄС є частиною переговорів про вступ, і в четвер спільно з Єврокомісією було проведено офіційний скринінг українського законодавства щодо фінансових і бюджетних положень (33 Розділ). Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, 90% доходів бюджету ЄС формуються коштом внесків країн-членів. Після вступу Україна також робитиме такі відрахування, що складатимуться з:

→ митних платежів (75% зібраних надходитиме до бюджету ЄС);

→ частини ПДВ (0,3% від зібраного податку, але не більше ніж половини валового національного доходу);

→ грошового внеску, пропорційного до розміру ВНД;

→ збору на неперероблену пластикову упаковку (0,8 євро за кілограм).

Водночас Київ просить про перехідний період для збору на пластикові відходи, адже в Україні поки немає необхідного законодавства й інфраструктури для обліку сміття.

Окрім того, через високі оборонні витрати й потребу у повоєнному відновленні, Україна запропонувала тимчасово відтермінувати або зменшити внески, що формуються з ПДВ і розраховуються залежно від ВНД.

Підласа наголосила, що скринінг 33-го розділу має з'ясувати, як Україна веде статистику валового національного доходу, збирає ПДВ і митні платежі, а також наскільки ефективно працюють відповідні системи.

Цей розділ є одним із завершальних етапів скринінгу законодавства перед відкриттям переговорних кластерів. Завершення всього процесу заплановано на кінець вересня.

Скринінг вважається першим кроком у процесі перемовин про членство в Євросоюзі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3150  0,05 0,11 41,3250  0,06 0,16
EUR 48,4600  0,10 0,21 48,4900  0,10 0,21

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес