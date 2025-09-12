Україна просить поступок у внесках до бюджету ЄС під час переговорів про вступ

Майбутні внески України в бюджет ЄС є частиною переговорів про вступ, і в четвер спільно з Єврокомісією було проведено офіційний скринінг українського законодавства щодо фінансових і бюджетних положень (33 Розділ). Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, 90% доходів бюджету ЄС формуються коштом внесків країн-членів. Після вступу Україна також робитиме такі відрахування, що складатимуться з:

→ митних платежів (75% зібраних надходитиме до бюджету ЄС);

→ частини ПДВ (0,3% від зібраного податку, але не більше ніж половини валового національного доходу);

→ грошового внеску, пропорційного до розміру ВНД;

→ збору на неперероблену пластикову упаковку (0,8 євро за кілограм).

Водночас Київ просить про перехідний період для збору на пластикові відходи, адже в Україні поки немає необхідного законодавства й інфраструктури для обліку сміття.

Окрім того, через високі оборонні витрати й потребу у повоєнному відновленні, Україна запропонувала тимчасово відтермінувати або зменшити внески, що формуються з ПДВ і розраховуються залежно від ВНД.

Підласа наголосила, що скринінг 33-го розділу має з'ясувати, як Україна веде статистику валового національного доходу, збирає ПДВ і митні платежі, а також наскільки ефективно працюють відповідні системи.

Цей розділ є одним із завершальних етапів скринінгу законодавства перед відкриттям переговорних кластерів. Завершення всього процесу заплановано на кінець вересня.

Скринінг вважається першим кроком у процесі перемовин про членство в Євросоюзі.