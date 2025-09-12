Фінансові новини
- |
- 12.09.25
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна просить поступок у внесках до бюджету ЄС під час переговорів про вступ
13:27 12.09.2025 |
Майбутні внески України в бюджет ЄС є частиною переговорів про вступ, і в четвер спільно з Єврокомісією було проведено офіційний скринінг українського законодавства щодо фінансових і бюджетних положень (33 Розділ). Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
За її словами, 90% доходів бюджету ЄС формуються коштом внесків країн-членів. Після вступу Україна також робитиме такі відрахування, що складатимуться з:
→ митних платежів (75% зібраних надходитиме до бюджету ЄС);
→ частини ПДВ (0,3% від зібраного податку, але не більше ніж половини валового національного доходу);
→ грошового внеску, пропорційного до розміру ВНД;
→ збору на неперероблену пластикову упаковку (0,8 євро за кілограм).
Водночас Київ просить про перехідний період для збору на пластикові відходи, адже в Україні поки немає необхідного законодавства й інфраструктури для обліку сміття.
Окрім того, через високі оборонні витрати й потребу у повоєнному відновленні, Україна запропонувала тимчасово відтермінувати або зменшити внески, що формуються з ПДВ і розраховуються залежно від ВНД.
Підласа наголосила, що скринінг 33-го розділу має з'ясувати, як Україна веде статистику валового національного доходу, збирає ПДВ і митні платежі, а також наскільки ефективно працюють відповідні системи.
Цей розділ є одним із завершальних етапів скринінгу законодавства перед відкриттям переговорних кластерів. Завершення всього процесу заплановано на кінець вересня.
Скринінг вважається першим кроком у процесі перемовин про членство в Євросоюзі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україна просить поступок у внесках до бюджету ЄС під час переговорів про вступ
|Кодифікацію нових зразків зброї інтегрували до екосистеми порталів «Зброя» та Brave1
|Україна матиме 17,6 ГВт потужності в опалювальний сезон – Міненерго
|Програма дій уряду: вісім пріоритетів Мінекономіки
|Українські аграрії зібрали вже майже 30 мільйонів тонн зерна нового врожаю
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.09.25
Бізнес
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters