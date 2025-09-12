Кодифікацію нових зразків зброї інтегрували до екосистеми порталів «Зброя» та Brave1

Сервіс кодифікації нових зразків озброєння до екосистеми порталів "Зброя" та Brave1. Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Платформа "Вікно для виробників ОВТ" стала доступнішою та зручнішою для підприємств ОПК. Можливості онлайн-сервісу кодифікації інтегровано до екосистеми порталу державних послуг та можливостей для виробників зброї в Україні "Зброя" та кластеру підтримки Defense Tech розробок в Україні Brave1", - сказано в повідомленні.

За інформацією МОУ, тепер є кілька точок входу на платформу "Вікно для виробників ОВТ":

- прямий вхід через посилання https://mil-tech.mod.gov.ua/;

- через сайт Міноборони (у розділі "Інноваційні проєкти" вкладка "Арсенал");

- через сайт кластера підтримки Defense Tech розробок в Україні Brave1;

- портал державних послуг та можливостей для виробників зброї в Україні "Зброя".

У Міноборони також нагадали, що завдяки ресурсу "Вікно для виробників ОВТ" українські зброярі можуть ознайомитися з алгоритмами підготовки продукції до кодифікації. Також доступні для завантаження типові форми необхідних документів. Окремо надані роз'яснення щодо кодифікації безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів.

Крім того, на платформі діє сервіс інформаційної підтримки. Запитання щодо алгоритму кодифікації нових зразків ОВТ виробники зброї можуть поставити онлайн, скориставшись формою.

За допомогою онлайн-сервісу можна ще подати заявку на проведення випробування нових зразків озброєння та військової техніки на різних етапах створення, скориставшись послугою "Залізний полігон".

Нагадаємо, що Міноборони запустило платформу "Зброя" в серпні 2025 року. Ініціативу створили як єдину "точку входу" для виробників, де вони можуть знаходити потрібні їм державні сервіси, програми та актуальну інформацію.