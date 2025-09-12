Держоператор тилу з початку року заощадив на закупівлях ₴13,4 мільярда

Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» за результатами закупівель у січні-серпні заощадила понад 13,4 млрд грн завдяки високій конкуренції в системі Prozorro, зберігши при цьому якість продукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Зокрема, заощадження становили:

* майже 5,2 млрд грн - під час закупівель продуктів харчування;

* орієнтовно 4,7 млрд грн - речового забезпечення;

* приблизно 3,5 млрд грн - пально-мастильних матеріалів.

Як зазначається, ефективності вдалося досягти завдяки системному підходу ДОТ до закупівель: ринковим консультаціям, залученню нових учасників, проведенню процедур у системі Prozorro тощо.

У Міноборони наголосили, що це привело до активної конкуренції серед постачальників. За перемогу на торгах змагалися в середньому 3,2 потенційних контрагенти, а в закупівлях продуктів харчування - 8,4.