НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держоператор тилу з початку року заощадив на закупівлях ₴13,4 мільярда

09:09 12.09.2025 |

Економіка

 

Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» за результатами закупівель у січні-серпні заощадила понад 13,4 млрд грн завдяки високій конкуренції в системі Prozorro, зберігши при цьому якість продукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Зокрема, заощадження становили:

* майже 5,2 млрд грн - під час закупівель продуктів харчування;
* орієнтовно 4,7 млрд грн - речового забезпечення;
* приблизно 3,5 млрд грн - пально-мастильних матеріалів.

Як зазначається, ефективності вдалося досягти завдяки системному підходу ДОТ до закупівель: ринковим консультаціям, залученню нових учасників, проведенню процедур у системі Prozorro тощо.

У Міноборони наголосили, що це привело до активної конкуренції серед постачальників. За перемогу на торгах змагалися в середньому 3,2 потенційних контрагенти, а в закупівлях продуктів харчування - 8,4.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,07 0,17 41,3900  0,07 0,17
EUR 48,5600  0,16 0,33 48,5900  0,16 0,33

