Держоператор тилу з початку року заощадив на закупівлях ₴13,4 мільярда
09:09 12.09.2025 |
Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» за результатами закупівель у січні-серпні заощадила понад 13,4 млрд грн завдяки високій конкуренції в системі Prozorro, зберігши при цьому якість продукції.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Зокрема, заощадження становили:
* майже 5,2 млрд грн - під час закупівель продуктів харчування;
* орієнтовно 4,7 млрд грн - речового забезпечення;
* приблизно 3,5 млрд грн - пально-мастильних матеріалів.
Як зазначається, ефективності вдалося досягти завдяки системному підходу ДОТ до закупівель: ринковим консультаціям, залученню нових учасників, проведенню процедур у системі Prozorro тощо.
У Міноборони наголосили, що це привело до активної конкуренції серед постачальників. За перемогу на торгах змагалися в середньому 3,2 потенційних контрагенти, а в закупівлях продуктів харчування - 8,4.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
