МВФ про перспективи нової програми для України: Ми націлені на тісну співпрацю

Після офіційного звернення України про запуск нової програми фінансування МВФ взаємодіятиме з українською владою для опрацювання такої можливості, але у Фонді вже зараз націлені на продовження тісної співпраці з Україною.

Про це сказала в четвер у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу щодо можливостей для України отримати нову програму фінансування.

«Наступним кроком для МВФ стане взаємодія з українською владою щодо макроекономічної політики, яка дозволить підтримувати стабільність, фінансувати критичні витрати та відновлювати стійкість боргу протягом часового горизонту нової програми», - зауважила представниця Фонду.

Вона зазначила, що зараз відбувається спільна з українською стороною робота над конкретним графіком зустрічей та обговорень, який буде готовим упродовж ближчих тижнів.

Козак також підкреслила, що в контексті нової програми для України МВФ проводитиме всі формальні процедури. Однак, за її словами, у Фонді зараз націлені на «продовження тісної співпраці з українською владою, щоб допомогти їй у сфері мандату МВФ, який, звісно, полягає в підтримці економічної та фінансової стабільності».

Крім того, представниця Фонду зазначила, що команда МВФ продовжує розглядати потреби фінансування України до кінця 2026 року, а також в середньостроковій перспективі.

«Робота, яка триває, передбачає інтеграцію запропонованих фіскальних заходів та фіскального плану», - наголосила Козак.

Вона уточнила, що це включає, зокрема, необхідність пріоритезації витрат для їх зменшення, а також кроки для мобілізації доходів та прогнозування потреб у зовнішньому фінансуванні в середньостроковій перспективі. У цьому контексті також вивчаються прогнози щодо потенційних термінів завершення війни.

«І, звісно, в рамках цих обговорень ми також дуже уважно розглядаємо відповідне фінансування, його структуру, обсяги фінансування, яке може надати МВФ», - зазначила Козак.

Крім того, за її словами, вивчаються можливості донорів України забезпечувати необхідне зовнішнє фінансування, а також очікувані внутрішні доходи в українській економіці.

«Тож усе це є частиною комплексного набору дискусій, які розпочнуться в рамках обговорення нової програми», - зауважила Козак.