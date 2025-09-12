Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МВФ про перспективи нової програми для України: Ми націлені на тісну співпрацю

23:44 11.09.2025 |

Економіка

 

Після офіційного звернення України про запуск нової програми фінансування МВФ взаємодіятиме з українською владою для опрацювання такої можливості, але у Фонді вже зараз націлені на продовження тісної співпраці з Україною.

Про це сказала в четвер у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу щодо можливостей для України отримати нову програму фінансування.

«Наступним кроком для МВФ стане взаємодія з українською владою щодо макроекономічної політики, яка дозволить підтримувати стабільність, фінансувати критичні витрати та відновлювати стійкість боргу протягом часового горизонту нової програми», - зауважила представниця Фонду.

Вона зазначила, що зараз відбувається спільна з українською стороною робота над конкретним графіком зустрічей та обговорень, який буде готовим упродовж ближчих тижнів.

Козак також підкреслила, що в контексті нової програми для України МВФ проводитиме всі формальні процедури. Однак, за її словами, у Фонді зараз націлені на «продовження тісної співпраці з українською владою, щоб допомогти їй у сфері мандату МВФ, який, звісно, полягає в підтримці економічної та фінансової стабільності».

Крім того, представниця Фонду зазначила, що команда МВФ продовжує розглядати потреби фінансування України до кінця 2026 року, а також в середньостроковій перспективі.

«Робота, яка триває, передбачає інтеграцію запропонованих фіскальних заходів та фіскального плану», - наголосила Козак.

Вона уточнила, що це включає, зокрема, необхідність пріоритезації витрат для їх зменшення, а також кроки для мобілізації доходів та прогнозування потреб у зовнішньому фінансуванні в середньостроковій перспективі. У цьому контексті також вивчаються прогнози щодо потенційних термінів завершення війни.

«І, звісно, в рамках цих обговорень ми також дуже уважно розглядаємо відповідне фінансування, його структуру, обсяги фінансування, яке може надати МВФ», - зазначила Козак.

Крім того, за її словами, вивчаються можливості донорів України забезпечувати необхідне зовнішнє фінансування, а також очікувані внутрішні доходи в українській економіці.

«Тож усе це є частиною комплексного набору дискусій, які розпочнуться в рамках обговорення нової програми», - зауважила Козак.
За матеріалами: Укрінформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,07 0,17 41,3900  0,07 0,17
EUR 48,5600  0,16 0,33 48,5900  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес