Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль у Лондоні на полях міжнародної виставки озброєнь DSEI провів зустріч із керівником німецької компанії Rheinmetall AG Арміном Паппергером.

Як передає Укрінформ, про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

«З моменту останньої розмови ми фіналізували процедури щодо запуску нового спільного виробництва. 9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони», - зазначив Шмигаль.

Він заявив про ефективну співпрацю за низкою напрямків, таких як виробництво боєприпасів, бронетехніки та рішень у сфері ППО.

Шмигаль і Паппергер також обговорили інші важливі проєкти, зокрема розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки. Лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України, наголосив Шмигаль.

"З паном Паппергером обговорили також розвиток напряму ППО, зокрема як спільно розвивати та вдосконалювати рішення, які допоможуть нам ефективніше боротися з дронами противника", - зазначив Шмигаль, який також подякував Rheinmetall за надану підтримку та розвиток спільних масштабних проєктів.